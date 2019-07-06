Футбольная ассоциация Англии (FA) 6 июля примет участие в гей-параде, который ежегодно проходит в Лондоне.

По информации Sky Sports, чиновники от футбола впервые встанут в один ряд с представителями ЛГБТ. В ФА считают, что должны подавать пример и помогать культурным изменениям в футболе.

«Прайд – один из самых легендарных социокультурных моментов, причем не только в нашей стране, но и во всем мире. Мы убеждены, что у футбола есть уникальная способность объединять людей вне зависимости от того, кто они и откуда. ФА прилагает огромные усилия, чтобы вовлечь в игру ЛГБТ-сообщество и его отдельных представителей. Поэтому наше участие в параде – естественный шаг на пути к этому», – заявил исполнительный директор ассоциации Мартин Гленн.

В 2018 году лондонский гей-парад собрал 30 тысяч участников и более миллиона зрителей.

Чемпионат Англии-2019/20 стартует матчем «Ливерпуль» – «Норвич» 9 августа.

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