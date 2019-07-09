Дом форварда «Ливерпуля» Дэниела Старриджа ограбили в Лос-Анжелесе. Вынесли самое ценное – собаку.

«Кто-то ворвался в мой дом в Лос-Анджелесе и похитил мою собаку. Послушайте, если кто-то знает, кто это мог быть, я вам заплачу любые деньги, я серьезно. Я хочу знать, кто меня ограбил. Хочу знать, что произошло. Хочу знать, почему они взяли мою собаку. Я хочу знать, почему они взяли сумки с верхнего этажа. Как можно ворваться в чей-то дом в Лос-Анджелесе и похитить собаку? Вы сумасшедшие? Вы врываетесь в дом и забираете собаку?

Кто вернет мне собаку? Я плачу 20-30 тысяч фунтов [23-33 тысячи евро] сразу, на руки. Сколько захочешь. Приведи ее. Я завтра отсюда съезжаю. Мне плевать на этот дом. Просто верни сюда собаку. Цена не важна, я заплачу. Больше вы все равно не получите, а если вам предлагают больше – сообщите мне. Я заплачу еще больше», – сказал Старридж.

Собака Старриджа выглядит так:

Старридж забил 2 мяча в 18 играх АПЛ-2018/19.

Это уже не первый случай ограбления футболистов за последний год. Правда, обычно игроков грабят во время матчей.

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