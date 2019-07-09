Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери перед стартом сезона-2019/20 сделал процедуру по выпрямлению зубов.

Как шутят болельщики «Арсенала», клуб потратил на зубы Эмери весь трансферный бюджет. «Унаи наконец-то разобрался со своей челюстью. Жаль, что на это ушел почти весь наш бюджет», – приводит The Sun слова одного из фанатов.

Лондонский клуб, который в прошлом сезоне АПЛ занял пятое место, располагает скромным бюджетом на лето: менеджерам «канониров» выделено всего 45 млн фунтов (около 50 млн евро).

На данный момент «Арсенал» подписал одного игрока – бразильца Габриэля Мартинелли из «Итуано».

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