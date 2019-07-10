Бывшему нападающему «Челси» и «Ливерпуля» Дэниелу Старриджу вернут его пропавшую собаку.

Вчера, 9 июля, Старридж сообщил, что его лос-анджелесский дом был ограблен и что воры вынесли из него самое ценное – померанского шпица Лаки Люччи. Игрок пообещал грабителям 33 тысячи евро, если они вернут пса домой целым и невредимым.

По данным The Sun, полиция Лос-Анджелеса уже нашла собаку Старриджа и передала ее владельцу. Пока неясно, как именно нашелся Лаки Люччи – но у британского таблоида есть версия, что шпица обнаружил начинающий трэп-артист Killa Fame.

За несколько часов до того, как полиция сообщила о находке, рэпер выложил в твиттер фотографии похожего на Лаки Люччи пса, тегнул Старриджа и написал: «Чувак, собака у меня». Возможно, грабители решили не возиться с собакой и оставили ее на улицах Лос-Анджелеса, после чего она случайно попала в руки к начинающему музыканту – а тот, в свою очередь, передал драгоценное животное полиции.

Старридж покинул «Ливерпуль» по окончании сезона-2018/19, у игрока истек контракт.

В сезоне-2018/19 Дэниел вместе с командой Юргена Клоппа стал победителем Лиги чемпионов. В финале турнира «Ливерпуль» нокаутировал «Тоттенхэм» (2:0).

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