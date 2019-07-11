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Косьельни отказался ехать в предсезонное турне и хочет уйти из «Арсенала»
Клуб пытается удержать капитана.
В «Арсенале» назревает скандал с участием капитана команды Лорана Косьельни, который хотел покинуть клуб, но получил отказ.
По информации Goal, 33-летний француз выразил желание досрочно расторгнуть контракт, который действителен еще в течение года, и перейти в «Бордо». «Арсенал» не согласился, и Косьельни отказался ехать с командой на предсезонный тур в США.
«Мы очень разочарованы поведением Лорана, которое противоречит нашим правилам. Надеемся решить вопрос, в ближайшее время комментариев по этому поводу не будет», – говорится в официальном заявлении «Арсенала».
- Косьельни выступает за «Арсенал» с 2010 года.
- В составе лондонцев он трижды выиграл Кубок Англии и два раза стал обладателем Суперкубка.
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