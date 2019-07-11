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«6-кратные чемпионы Европы». Фаны «Ливерпуля» скинулись на самолет с баннером, чтобы унизить «МЮ»

«6-кратные чемпионы Европы». Фаны «Ливерпуля» скинулись на самолет с баннером, чтобы унизить «МЮ»
Eurosport

18 мин. назад

Очень годный троллинг.

Фанаты «Ливерпуля» изящно потроллили футболистов «Манчестер Юнайтед», которые находятся в турне по Австралии.

Во время тренировки «дьяволов» над их базой пролетел заказанный болельщиками мерсисайдского клуба самолет с прицепленным баннером: «Ливерпуль» – шестикратный чемпион Европы».

  • «Ливерпуль» в 2019 году выиграл Лигу чемпионов – эта победа стала шестым по счету главным континентальным трофеем команды.
  • «МЮ» владел почетным трофеем 3 раза – в 1968, 1999, 2008 годах.

Владелец «Ливерпуля»: «Сосредоточимся на победе в АПЛ в новом сезоне»

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