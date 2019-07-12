Экс-форвад «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч объявил о завершении карьеры.

«Этим летом я долго размышлял и решил закончить карьеру футболиста. Наша прекрасная игра дала мне все, я благодарен всем, кто помог мне попасть в футбол и оставаться в нем столь долгое время», – написал 38-летний Крауч.

Питер выступал за «Тоттенхэм», «КПР», «Астон Виллу», «Норвич», «Саутгемптон», «Ливерпуль», «Портсмут», «Сток Сити» и «Бёрнли».

Он провел 42 матча за сборную Англии и забил 22 мяча.

А вот один из текстов Eurosport.ru про еще 35-летнего Крауча:

Питер FM. Почему 35-летний Крауч снова в моде

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