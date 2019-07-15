«Сити» начнет доминировать в футболе. Фергюсон боялся этого, когда тренировал «МЮ»

После ухода из «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон выпустил шикарную автобиографию (кстати, прочитайте, если еще не добрались до нее). Там тренер признался, что худшим днем в его жизни было первое чемпионство «Сити» в сезоне-2011/12. По настроению Фергюсона ударил не просто проигрыш соседям, но и драматичная развязка, в которой все решил гол Агуэро на 93:20.

Когда шотландец вернулся домой после заключительного матча сезона, жена Кэти поделилась аналогичными эмоциями: «Алекс, я знаю, что мы многого добились и многое выиграли, но это худший день в моей жизни. Худший. Я ни за что не выйду сегодня на улицу – там слишком много фанатов «Сити». Я так больше не хочу».

В той же книге Фергюсон поделился главным страхом относительно «Сити» – коуч боялся, что это только начало. «Конечно, мне рассказывали, что у Манчини плохие отношения с игроками, но он был там не ради того, чтобы его все любили. Результат отражал его метод. Он здорово выбирал игроков, почти все они были от 24 до 28 лет. Мне казалось, что он специально не покупает возрастных или слишком молодых. В теории с такой командой можно здорово играть еще года три-четыре», – рассуждал Ферги.

Опасения тренера не подтвердились – «Сити» не реализовал весь потенциал команды, в которой хребет состоял из Джо Харта, Венсана Компани, Яя Туре, Давида Сильвы и Серхио Агуэро. Мощь состава и ресурсы Абу-Даби не повлияли даже на расклады внутри страны – в следующие пять лет «Сити» побеждал в АПЛ только однажды.

Виноватых можно поделить на три категории. Первая – безусловно, тренеры: Манчини рассорился с командой и покинул клуб уже через год, Пеллегрини удачно стартовал (титул в сезоне-2013/14), но так и не понял, как играть в топовых матчах. Эту проблему подчеркивал Гари Невилл в колонке для The Telegraph. Эксперт разложил плюсы и минусы разных схем и посоветовал Мануэлю расстановку, которую он почти не использовал.

Роберто Манчини празднует чемпионский гол Серхио Агуэро в матче «Манчестер Сити» – «КПР» в последнем туре сезона-2011/12Eurosport

Вторая – руководители на местах: «Сити» ужасно отработал этот отрезок на рынке и закупался игроками, которые уже прошли пик карьеры. По-настоящему сработала только сделка по Фернандиньо. Большинство новичков не задерживались в «Сити» больше, чем на два года – к ним относятся Хесус Навас, Фернандо, Альваро Негредо и Вильфрид Бони.

Наконец, третья группа виноватых – сама команда. Игроки просто не могли развить успех и боролись с мотивацией. На это чаще всего жаловался Компани. Даже после относительно удачных сезонов Венсан расстраивался, что партнеры приезжали из отпусков без должного настроя и тренировались в полсилы.

Перед тем, как Пеллегрини передал команду Пепу, «Сити» оказался в ужасном положении – команда была самой возрастной среди топ-клубов и 18-й по этому показателю во всей АПЛ. Мануэль вынужденно перестраивал стиль, отказывался от высокого прессинга и переходил в больших матчах на контратаки. Это позволило пройти «Париж» в Лиге чемпионов и выиграть Кубок Лиги, но команда определенно уперлась в потолок.

Провал Гвардиолы в дебютном сезоне напрямую связан с тем, что «Сити» отложил реновацию. Пеп не смог воплотить идеи, особенно из-за возрастных флангов защиты. Даже символично, что уже через год Гвардиола избавился от всех четырех фулбеков: Сабалете на момент ухода было уже 32, Санья – 34, а Коларову и Клиши – 31.

«При всем уважении к игрокам, в прошлом сезоне у нас был один из самых старых составов в лиге. Вдобавок мы не приобретали крайних защитников уже пять или шесть лет. Мы поняли, что нам нужно изменить команду, омолодить ее и подготовить к следующим 4-5 сезонам», – рассказывал Пеп.

Лето-2017 стало ключевым в трансформации. «Сити» подписал Эдерсона, Уокера, Данило, Менди и Бернарду Силву. Клуб проапгрейдил позицию вратаря и оба фланга защиты. Точечные приобретения между окном тоже соответствовали тренду и укладывались в общую философию.

Первый успех – «Сити» никак не пострадал от ухода Харта, Сабалеты и Туре, людей, которые добывали для клуба первый титул и были важны в раздевалке. По позициям или функциям их заменили более молодые Эдерсон, Уокер и Де Брёйне.

Точно так же у «Сити» готова замена для Компани, Фернандиньо, Сильвы и Агуэро – достойная альтернатива есть в лице Стоунза, Родри, Бернарду и Жезуса. Некоторые из них уже стали игроками основы (Бернарду, частично Стоунз), некоторые должны сделать это в новом сезоне (точно Родри и, возможно, Жезус).

Плавная смена поколения – далеко не все, на что способен «Сити» после грамотной селекции последних лет. Во-первых, клуб уже решил проблему возрастного состава – она точно не затронет работающий стиль Гвардиолы; во-вторых, собраны игроки, которые либо находятся на пике карьеры, либо еще могут прибавить и выйти на пик в более крутом состоянии.

Внештатный сотрудник «Вест Хэма» и аналитик Майкл Кэйли еще в 2013 году разделил игроков на три группы. Футболисты, которые способны прибавить, попали в кластер от 18 до 24 лет. Футболистам, которые находятся на пике карьеры, обычно от 24 до 28 лет. А вот спада стоит ждать от игроков, которым перевалило за 29.

Если учитывать модель Кэйли (она не самая подробная, но точно самая понятная), «Сити» в прекрасной позиции. У клуба полно игроков из первой и второй категории. В третьей – единицы, для которых уже готова долгосрочная замена.

Прибавить могут как минимум восемь человек – Менди, Зинченко, Родри, Фоден, Сане, Стерлинг, Бернарду и Жезус. Им от 19 до 24 лет. Уже на пике Эдерсон, Лапорт, Стоунз, Махрез, Де Брёйне и Гюндоган. Первым трем – по 25 лет, оставшимся трем – по 28. Некоторые из них травматичны, но пропуск половины или даже всего сезона (так было со Стоунзом, КДБ и Гюндоганом) может сэкономить важную энергию на следующие несколько лет.

Александр ЗинченкоGetty Images

Среди стареющих и более-менее основных только четверо, но, как уже сказал, у Пепа есть решение по каждому.

Уокеру – 29 лет, он прошел пик карьеры. Решение – перевести его из фланга в центр защиты (там игроки дольше задерживаются на пике) или напрямую заменить на Жоау Канселу из «Ювентуса» (ему 25).

Фернандиньо – 34 года. Он тоже прошел пик, хотя был очень важен для Пепа в каждом сезоне. Его заменит 23-летний Родри. Почему это сделает «Сити» сильнее, объяснял здесь.

Давиду Сильве – 33. Он все еще важен для стиля «Сити», но уйдет в конце следующего сезона. Постепенно испанца заменит похожий на него по качествам Бернарду, которому 24.

Наконец, Агуэро. Ему 31. Он лучший бомбардир клуба и гарантия голов – это важно, учитывая молодость партнеров. Тут напрашивается замена на Жезуса, но, вероятно, процесс будет постепенным: контракт аргентинца заканчивается только через два года, а бразилец все еще нестабилен в реализации. Благо, Кун не сбавляет и даже эволюционирует.

Шикарный в этом смысле подбор игроков уже привел к мини-доминации «Сити» в АПЛ. С этим составом «горожане» успели защитить титул (никому не удавалось последние 10 лет), обновили рекорд по голам в АПЛ и за два года набрали 197 очков. Идеи Пепа и общий уровень футболистов привели к невероятной стабильности.

Омоложение состава – точно одна из причин успеха и намек на его продолжение. Игроки от 22 до 26 лет провели в составе почти 19 тысяч минут. Это с отрывом лучший результат среди топ-6 лиги. Другие гранды подготовлены не так круто – сломить «Сити» на уровне АПЛ будет ужасно тяжело.

Минуты «Сити» 18,808 «Ливерпуль» 11,489 «Челси» 12,300 «Тоттенхэм» 14,252 «Арсенал» 9,260 «МЮ» 16,764

За гегемонию «Сити» говорит и пример других клубов. Например, «Тоттенхэм» собрал своих лидеров (Льорис, Вертонген, Тоби, Роуз, Эриксен, Кейн, Сон, Алли) еще четыре-пять лет назад. Их сыгранность и одномоментный выход на пик позволяют «шпорам» ежегодно финишировать в топ-4 и доходить до поздних стадий ЛЧ. Потенциал «Сити» – еще выше.

Успешные отрезки «Юнайтед» при Фергюсоне и «Челси» при Моуринью тоже были завязаны на балансе возраста состава, уровня тренеров и класса игроков. Даже удивительное чемпионство «Лестера» соответствует правилу: самому молодому игроку Раньери было 24, самому старому – 31. Это был не только лучший момент их карьеры, но и пик формы.

Более сложная задача ждет Гвардиолу в ЛЧ. Там даже самый мощный состав всегда сталкивается с кучей барьеров. Помешать могут рандомные факторы (судейство, шальные голы), дикая концентрация сильных команд (топов стало значительно больше) и странности самого Пепа (незнакомая тактика на поздних стадиях).

Но лучшего шанса на доминирование в Европе правда нет. «Барселона» и «Мадрид» кардинально перестраивают команды, «Бавария» переживает худший период со времен Клинсманна, а «Париж» резко меняет трансферную политику. Гарантированные претенденты – только «Ювентус» и «Ливерпуль». Первые поставили все ради победы в ЛЧ, вторые – самый близкий аналог могущества «Сити» и их самая большая проблема.

С уверенностью можно лишь сказать, что «Сити» не опустит планку. Как правило, доминирование команд рушится по трем причинам – уходит тренер, стареет состав или стиль раскусывают конкуренты. Ничто из этого не должно произойти с «Сити». Пеп планирует остаться в Манчестере еще на несколько лет. Состав сыгрывается и выходит на пик. А стиль «Сити» способен сломить только один тренер в мире, но и это происходит максимум в очных матчах.

Судя по всему, предсказание Фергюсона сбудется – только доминировать «Сити» будет с другим тренером, другими игроками и в других декорациях.

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