Зинченко представил очень странную третью форму «Сити», где кислотный цвет переходит в розовый
А еще вокруг Саши летают неопознанные летающие шары.
«Манчестер Сити» представил третий комплект формы на сезон-2019/20.
Джерси выполнена в верхней части в кислотном цвете, который ниже плавно переходит в розовый. Шорты же сделаны полностью в розовой гамме. В комплект одели Александра Зинченко, чтобы украинский футболист попозировал на фоне летающих вокруг шаров.
Техническим спонсором клуба остается Puma. Ранее чемпионы АПЛ презентовали основной и гостевой варианты:
- «Сити» был чемпионом Англии последние два сезона.
- В сезоне-2018/19 команда Гвардиолы выиграла внутренний требл: чемпионат, Кубок Англии, Кубок английской Лиги.
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