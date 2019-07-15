«Манчестер Сити» представил третий комплект формы на сезон-2019/20.

Джерси выполнена в верхней части в кислотном цвете, который ниже плавно переходит в розовый. Шорты же сделаны полностью в розовой гамме. В комплект одели Александра Зинченко, чтобы украинский футболист попозировал на фоне летающих вокруг шаров.

Техническим спонсором клуба остается Puma. Ранее чемпионы АПЛ презентовали основной и гостевой варианты:

«Сити» был чемпионом Англии последние два сезона.

В сезоне-2018/19 команда Гвардиолы выиграла внутренний требл: чемпионат, Кубок Англии, Кубок английской Лиги.

«Интервью продолжается?» Зинченко подтвердил, что встречается с журналисткой

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