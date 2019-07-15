Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, по всей видимости, останется в клубе.

Манкунианцы до сих пор не получил по французу ни одного официального предложения. Мадридский «Реал» хотел бы подписать Погба, но оценивает футболиста не так высоко, как «МЮ». «Бланкос» предложат за Поля от 110 до 130 миллионов евро, в то время как «Юнайтед» рассчитывает выручить за 26-летнего полузащитника около 190 миллионов.

Поль Погба, «Манчестер Юнайтед»Getty Images

Трансферное окно в Англии закрывается 8 августа. «Манчестер» на правах свободного агента уже покинул Андер Эррера, ушедший в «ПСЖ». Руководство понимает, что главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру будет сложно заменить второго центрального полузащитника за 3,5 недели до закрытия окна.

Погба и его агент Мино Райола недавно публично признали, что игрок хочет покинуть «Юнайтед». Поэтому если Поль останется в клубе, Сульшер столкнется с непростой атмосферой в раздевалке. Об этом пишут источники The Guardian.

В 35 матчах чемпионата Англии-2018/19 Поль Погба забил 13 мячей (9 с пенальти) и отдал 9 результативных передач.

В 2016-м Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» за 105 миллионов евро. На тот момент француз был самым дорогим футболистом мира.

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