Фанат «Тоттенхэма» хотел сменить имя на Тоттенхэм, но ему запретили

39-летний житель Швеции Дэвид Линд захотел сменить имя на Тоттенхэм, но его просьба была отклонена.

«Это очень грустно. Похоже, в Швеции можно взять себе абсолютно любое имя, но на слово «Тоттенхэм» наложен запрет. У нас в Швеции есть много людей со странными именами – одного человека даже зовут Картошкой.

Может быть, среди тех, кто принимал решение по моему вопросу, был болельщик «Арсенала»? – подытожил фанат «шпор».

В прошедшем сезоне «Тоттенхэм» вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил «Ливерпулю» (0:2).

В АПЛ-2018/19 «шпоры» заняли четвертое место и снова квалифицировались в Лигу чемпионов.

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