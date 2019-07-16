Стали известны слова главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, сказанные им после апрельской победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в раздевалке команды.

«Ребята, у нас есть одна проблема. Мы одержали невероятную победу, теперь все будут говорить о том, какая у нас прекрасная команда, какая она особенная. Но нам предстоит выезд к «Бёрнли», а это все равно что сходить к зубному», – сказал Гвардиола.

После победы над «Юнайтед» «горожане» выбрались на чистое первое место в АПЛ и больше его не отпускали, одержав в трех следующих турах три победы: над «Бёрнли» (1:0), «Лестером» (1:0) и «Брайтоном» (4:1).

По итогам чемпионата «Манчестер Сити» набрал 98 очков, «Ливерпуль» – 97.

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