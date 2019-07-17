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Озил последовал примеру Головина и стал блондином

Озил последовал примеру Головина и стал блондином
Eurosport

1 час назадОбновлено 56 мин. назад

Получилось еще радикальнее, чем у Саши.

Немецкий полузащитник «Арсенала» Месут Озил кардинально сменил имидж.

Фото появилось в официальном твиттере «Арсенала». 30-летний Озил покрасил волосы – он теперь блондин.

  • Месут выступает за «Арсенал» с 2013 года. Ранее он представлял «Реал», «Вердер» и «Шальке-04».
  • В АПЛ-2018/19 Озил забил за лондонцев пять мячей и отдал два ассиста.
  • В составе сборной Германии он стал чемпионом мира 2014 года.

Головин радикально сменил имидж и перекрасился в блондина

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