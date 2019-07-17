Озил последовал примеру Головина и стал блондином
Получилось еще радикальнее, чем у Саши.
Немецкий полузащитник «Арсенала» Месут Озил кардинально сменил имидж.
Фото появилось в официальном твиттере «Арсенала». 30-летний Озил покрасил волосы – он теперь блондин.
- Месут выступает за «Арсенал» с 2013 года. Ранее он представлял «Реал», «Вердер» и «Шальке-04».
- В АПЛ-2018/19 Озил забил за лондонцев пять мячей и отдал два ассиста.
- В составе сборной Германии он стал чемпионом мира 2014 года.
Головин радикально сменил имидж и перекрасился в блондина
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