«Челси» представил выездную форму. Там есть российский флаг
Смотри внимательно.
«Челси» официально презентовал гостевую форму на сезон-2019/20.
Комплект выполнен в белом тоне, на рукавах и горловине – узкие полосы синего и красного цветов. Вместе это напоминает флаг России.
Похожая игра цвета была у сборной Норвегии на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере.
- В сезоне-2018/19 «Челси» завоевал бронзовые медали АПЛ.
- После ухода Маурицио Сарри в «Ювентус» «Челси» возглавил бывший игрок клуба Фрэнк Лэмпард.
Зинченко представил очень странную третью форму «Сити», где кислотный цвет переходит в розовый
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте