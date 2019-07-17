«Челси» представил выездную форму. Там есть российский флаг

«Челси» официально презентовал гостевую форму на сезон-2019/20.

Комплект выполнен в белом тоне, на рукавах и горловине – узкие полосы синего и красного цветов. Вместе это напоминает флаг России.

Похожая игра цвета была у сборной Норвегии на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере.

В сезоне-2018/19 «Челси» завоевал бронзовые медали АПЛ.

После ухода Маурицио Сарри в «Ювентус» «Челси» возглавил бывший игрок клуба Фрэнк Лэмпард.

Зинченко представил очень странную третью форму «Сити», где кислотный цвет переходит в розовый

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