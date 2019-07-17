Форвард франкфуртского «Айнтрахта» Себастьен Алле перебрался в АПЛ и стал игроком «Вест Хэма».

25-летний француз, который в прошлом сезоне забил 20 мячей и 13 раз ассистировал в 40 матчах – новый трансферный рекорд «молотобойцев». За Алле заплатили 50 млн евро, футболист подписал контракт на 5 лет с возможностью продления еще на год.

Зарплата нападающего в новом клубе составит 7 млн евро.

Предыдущая самая дорогая покупка «Вест Хэма» – Филипе Андерсон. Его привезли из «Лацио» за 39,5 млн евро.

В прошедшем сезоне АПЛ «молотобойцы» заняли 10-е место, на 5 очков отстав от зоны Лиги Европы.

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