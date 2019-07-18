В первом туре Чемпионшипа сезона-2011/12 18-летний Харри Магуайр осуществил мечту – забил «Олдхэму» за «Шеффилд Юнайтед». За год до этого он смотрел матчи взрослой команды на фанатском секторе, а теперь воспарил. В мае 2011-го родной клуб вылетел из Чемпионшипа, но талантливый защитник с первого тура подарил болельщикам надежду.

Борьба при угловых, высокий прыжок и неотразимый удар головой быстро стали его фирменным оружием при подключениях в атаку. Через семь лет после гола «Олдхэму» ситуация повторилась: эмоциональная банка с углового перед родными болельщиками – только на этот раз Харри забил не в третьем дивизионе, а в четвертьфинале чемпионата мира в России против Швеции. Этот мяч гарантировал «трем львам» лучшее выступление на крупнейшем международном турнире за последние 28 лет.

Обычный паренек из захолустья в полуфинале ЧМ – одно из преображений, которыми так богат английский футбол. Везде, где Магуайр выступал, он добился успеха и стал звездой. В «Шеффилде» его трижды признавали игроком сезона (с 2011-го по 2014-й) и в каждом из этих сезонов он попадал в символическую сборную лиги. Затем Харри набрался опыта в «Уигане» и сверкнул за «Халл» – там его тоже выбрали игроком года по версии одноклубников и фанатов.

Харри Магуайр в «Халле»Getty Images

Сезон-2016/17 в составе «тигров» привлек внимание «Тоттенхэма», но Магуайр неожиданно для экспертов предпочел скромный «Лестер». Внимание к деталям и отсутствие звездной болезни – лучшие качества Харри. Защитник понял, что скорее раскроется в составе «лис», чем на «Уайт Харт Лейн», где рулили Вертонген и Тоби. На встрече с тренером «Лестера» Крейгом Шекспиром Харри расспросил о стиле команды и тактических деталях.

В новой команде он идеально сыгрался с капитаном Уэсом Морганом и уже предсказуемо получил клубную награду игроку сезона. После звездных перфомансов против Колумбии и Швеции на ЧМ стало очевидно, что Плитоголовый (так одноклубника прозвал Джейми Варди) готов к переходу в топ-клуб. Самым логичным вариантом казался трансфер в «МЮ»: Моуринью лично санкционировал усиление центра защиты, устав от постоянных результативных ошибок и травм.

Но ничего не получилось. «Лестер» потребовал за звезду гигантские деньги, Магуайр не пошел на конфликт с «лисами», а боссы «Юнайтед» пожалели даже 30 миллионов за Альдервейрельда. Как и при переходе из «Халла», Харри не торопился. Он понимал, что 25 лет – не возраст для центрального защитника, и его расцвет еще впереди.

Магуайр и Ромелу Лукаку перед матчем «Лестера» против «МЮ»Getty Images

Прошел год, и «МЮ» вернулся к Магуайру уже без Моуринью. Проблемы Сульшера с мягкотелой защитой подтвердили правоту португальца – Байи, Смоллинг, Джонс и Рохо постоянно менялись, но круговорот не принес надежности. Руководство «лис» сразу обозначило порядок цен – «МЮ» получит Магуайра, только если побьет рекордный трансфер Ван Дейка в «Ливерпуль» за 83 миллиона евро. Информация просочилась в медиа и скоро стала главной темой для любителей трансферной вакханалии: скептики сомневались, что британец дороже всемогущего голландца.

Директор «Юнайтед» Эд Вудворд думает так же и все еще торгуется. «Лестер» спокоен – в 2018-м Харри заключил новый контракт на пять лет, и клуб без проблем удержит его, если не получит необходимую сумму. Коуч «лис» Брендан Роджерс подтвердил, что клуб отклонил уже два предложения по Магуайру. Но трансфер Харри в «МЮ» даже за 88 миллионов евро – не такое безумие, как считают фанаты «Ливерпуля», «Сити» и «Челси».

Во-первых, болельщики судят рынок по меркам прошлых лет без учета инфляции. Хейтеры завирусили мем с подписью «В 2008-м вы могли купить за 80 миллионов фунтов Роналду, 10 лет спустя получаете за те же деньги Магуайра», но рост цен – нормальный процесс. Когда Погба перешел в «МЮ» за 105 миллионов евро, фанаты кричали о завышенной стоимости, но два года спустя эти деньги за мировую звезду кажутся нормой: переговоры о трансферах Неймара, Мбаппе и Гризманна идут на уровне 200-300 миллионов.

Если развить аргумент о стоимости Роналду до абсурда, можно рассуждать так: в 80-х лучшие игроки стоили не больше двух миллионов, а теперь столько стоят лишь второсортные резервисты. Так что 90 миллионов за основного защитника сборной, который два года держит высокий уровень в АПЛ – реальность современного футбола. Топ-клубы каждый день зарабатывают рекордные деньги благодаря телеправам, спонсорам и маркетингу.

Во-вторых, у «МЮ» и раньше не было проблем с деньгами, а теперь это и вовсе богатейший клуб планеты. Из-за американских владельцев клуб долго экономил и полагался на гениальность Фергюсона. После ухода шотландца «Юнайтед» раскошелился, но даже в последние годы несколько раз включал режим экономии – например, прошлым летом оставил Моуринью без центрального защитника и правого вингера.

Жозе Моуринью в «МЮ»Getty Images

Но и до рекордных покупок Ди Марии и Погба клуб несколько раз шокировал английский рынок. В 1981-м Рон Аткинсон подписал Брайана Робсона за 1,5 миллиона, а Фергюсон усилил доминирование благодаря трансферам Кина (4 млн евро), Коула (6,5), Фердинанда (33) и Руни (28). В современном футболе невозможно оставаться на вершине с талантливыми ноунеймами и свободными агентами. Идеальный пример – «Ливерпуль». Несмотря на грамотную перестройку, Клоппу понадобились дорогие Алиссон и Ван Дейк, чтобы наконец завоевать трофей. «МЮ» шесть лет прозябал – чтобы изменить ситуацию, пора снова бить рекорды.

В-третьих, из-за нерациональных трат клубы требуют от «Юнайтед» огромные суммы. Все понимают: если «дьяволы» еженедельно тратят 450 тысяч евро на зарплату полуживому Алексису, то точно раскошелятся на усиление ключевой позиции – так рассуждают боссы «Лестера», «Кристал Пэлас» и «Спортинга». Если «МЮ» пойдет на принцип и откажется от серьезных трат, то останется вообще без новичков.

Наконец, Магуайр – не пустышка, а реально классный защитник. Чтобы оценить потенциальную пользу Харри для «Юнайтед», лучше сравнить его не с Ван Дейком, а с возможными одноклубниками. Неуклюжие Смоллинг и Джонс долгие годы мучили болельщиков и привили стереотип о дуболомстве английских защитников, но не все британцы такие: несмотря на габариты (194 см и 95-97 кг), Магуайр полагается на выбор позиции и технику больше, чем на силу. Он превосходит любого из защитников «МЮ» – даже Линделёфа, который влюбил болельщиков аккуратной игрой у своих ворот и изящными подключениями в атаку.

В сезоне-2018/19 Магуайр совершал 7,86 удачных оборонительных действий (отборов и перехватов) за игру (у Линделёфа 6,57). Виктор выигрывал лишь 35,42% единоборств в защите, а у Харри этот показатель 50,38%. Конечно, нужно учитывать, что англичанину в принципе приходилось обороняться чаще шведа, но в прошлом году разница между уровнем игры «Лестера» и «МЮ» не соответствовала статусу команд.

Если рассматривать верховые единоборства, то Магуайр вообще лучший в лиге (67,79% выигранных дуэлей). Его стиль в защите напоминает Ван Дейка и Линделёфа – Харри предпочитает грамотно выбирать позицию и чисто отбирать мяч, а не прыгать в рискованных подкатах. Несмотря на это, в прошлом сезоне он совершил 83,78% успешных отборов и по этому показателю также обошел шведа из «МЮ» (80%).

Магуайр против Джесси Лингарда из «МЮ»Getty Images

Статистика показывает, что Магуайр обороняется лучше самого качественного защитника Сульшера, но это не единственная сильная сторона Харри. В «Лестере» и сборной Англии он играет глубинного плеймейкера и начинает атаку точными передачами любой длины. Именно поэтому Саутгейт предпочел Магуайра Кэхиллу и Смоллингу – Харри не просто пинает мяч от ворот, как привыкли делать английские защитники до прихода Гвардиолы.

Нил Коллинз, игравший за «Шеффилд» в начале 2010-х, уже тогда обратил внимание на технику и интеллект Магуайра: «Харри сразу меня поразил размерами. Я не верил, что такой огромный парень станет футболистом. Но когда мы впервые провели вместе тренировку, я уже через 10 минут изменил мнение. Он очень классно обращался с мячом, несмотря на мощь. Когда в сезоне-2013/14 мы дошли до полуфинала Кубка Англии, он поддерживал атаки активнее всех, шел вперед и разыгрывал мяч из глубины».

Стиль Сульшера – быстрые контратаки, но в прошлом сезоне Уле-Гуннару страшно не хватало защитника, который поддерживал бы забеги Лингарда, Рэшфорда и Погба идеальными пасами. Смоллинг отдал меньше 1000 передач в Премьер-лиге, Джонс не дотянул даже до 800. Обычно защитники «МЮ» просто не знали, что делать с мячом, и пасовали на Де Хеа. Магуайр привык к рискованным передачам вперед.

Даже Линделёф уступает англичанину по средней длине передач (22,45 против 19,88 м) и передачам между линиями (9,71 за игру против 7,40). По точности передач в Премьер-лиге-2018/19 Магуайр занял шестое место (77,60 %), а Линделёф оказался по этому показателю 33-м. Здесь снова можно сделать скидку на то, что «Лестер» комбинировал меньше соперника – статус андердога реже позволял «лисам» доминировать. Но «МЮ» тоже нечасто давил соперников комбинационной игрой: и Моуринью, и Сульшер предпочитали переход до чужой штрафной в несколько передач.

Магуайр производит впечатление неповоротливой громадины, но быстро переубеждает соперников на поле. Единственный очевидный недостаток Харри – скорость, по которой он заметно уступает Ван Дейку, зато с Вирджилом его роднит натура лидера. После ухода Видича и Фердинанда в «МЮ» так и не появился защитник, который напрягал бы нападающих одним видом и командовал напарниками – Магуайр делает именно так, а годы в низших дивизионах закалили его характер.

«Он невероятно мощный и будто магнетизирует мяч в обеих штрафных», – описал Магуайра Саутгейт. Благодаря этим характеристикам Харри также улучшит «МЮ». Стандарты превратились в кошмар еще при Моуринью, а Магуайр растолкает игроков соперника у ворот Де Хеа гигантскими плечами. Клуб слишком долго экономил на перестройке и отделывался имиджевыми трансферами. Сейчас «Юнайтед» не в том положении, чтобы сравнивать Харри с абстрактными Ван Дейком и Вараном – факт в том, что Плитоголовый спасет команду от нелепых голов, а болельщиков – от апатии и ностальгии. Ради этого стоит отдать 90 миллионов.

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