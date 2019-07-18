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Магуайр слабее Ван Дейка, но нужен «МЮ» даже за 90 млн. Плитоголовый круче любого защитника Сульшера

Магуайр слабее Ван Дейка, но нужен «МЮ» даже за 90 млн. Плитоголовый круче любого защитника Сульшера
Василий Легейдо

24 мин. назад

Гигант из Шеффилда спасет «красных дьяволов» от кошмаров последних лет.

В первом туре Чемпионшипа сезона-2011/12 18-летний Харри Магуайр осуществил мечту – забил «Олдхэму» за «Шеффилд Юнайтед». За год до этого он смотрел матчи взрослой команды на фанатском секторе, а теперь воспарил. В мае 2011-го родной клуб вылетел из Чемпионшипа, но талантливый защитник с первого тура подарил болельщикам надежду.

Борьба при угловых, высокий прыжок и неотразимый удар головой быстро стали его фирменным оружием при подключениях в атаку. Через семь лет после гола «Олдхэму» ситуация повторилась: эмоциональная банка с углового перед родными болельщиками – только на этот раз Харри забил не в третьем дивизионе, а в четвертьфинале чемпионата мира в России против Швеции. Этот мяч гарантировал «трем львам» лучшее выступление на крупнейшем международном турнире за последние 28 лет.

Обычный паренек из захолустья в полуфинале ЧМ – одно из преображений, которыми так богат английский футбол. Везде, где Магуайр выступал, он добился успеха и стал звездой. В «Шеффилде» его трижды признавали игроком сезона (с 2011-го по 2014-й) и в каждом из этих сезонов он попадал в символическую сборную лиги. Затем Харри набрался опыта в «Уигане» и сверкнул за «Халл» – там его тоже выбрали игроком года по версии одноклубников и фанатов.

Харри Магуайр в «Халле»

Харри Магуайр в «Халле»Getty Images

Сезон-2016/17 в составе «тигров» привлек внимание «Тоттенхэма», но Магуайр неожиданно для экспертов предпочел скромный «Лестер». Внимание к деталям и отсутствие звездной болезни – лучшие качества Харри. Защитник понял, что скорее раскроется в составе «лис», чем на «Уайт Харт Лейн», где рулили Вертонген и Тоби. На встрече с тренером «Лестера» Крейгом Шекспиром Харри расспросил о стиле команды и тактических деталях.

В новой команде он идеально сыгрался с капитаном Уэсом Морганом и уже предсказуемо получил клубную награду игроку сезона. После звездных перфомансов против Колумбии и Швеции на ЧМ стало очевидно, что Плитоголовый (так одноклубника прозвал Джейми Варди) готов к переходу в топ-клуб. Самым логичным вариантом казался трансфер в «МЮ»: Моуринью лично санкционировал усиление центра защиты, устав от постоянных результативных ошибок и травм.

Но ничего не получилось. «Лестер» потребовал за звезду гигантские деньги, Магуайр не пошел на конфликт с «лисами», а боссы «Юнайтед» пожалели даже 30 миллионов за Альдервейрельда. Как и при переходе из «Халла», Харри не торопился. Он понимал, что 25 лет – не возраст для центрального защитника, и его расцвет еще впереди.

Магуайр и Ромелу Лукаку перед матчем «Лестера» против «МЮ»

Магуайр и Ромелу Лукаку перед матчем «Лестера» против «МЮ»Getty Images

Прошел год, и «МЮ» вернулся к Магуайру уже без Моуринью. Проблемы Сульшера с мягкотелой защитой подтвердили правоту португальца – Байи, Смоллинг, Джонс и Рохо постоянно менялись, но круговорот не принес надежности. Руководство «лис» сразу обозначило порядок цен – «МЮ» получит Магуайра, только если побьет рекордный трансфер Ван Дейка в «Ливерпуль» за 83 миллиона евро. Информация просочилась в медиа и скоро стала главной темой для любителей трансферной вакханалии: скептики сомневались, что британец дороже всемогущего голландца.

Директор «Юнайтед» Эд Вудворд думает так же и все еще торгуется. «Лестер» спокоен – в 2018-м Харри заключил новый контракт на пять лет, и клуб без проблем удержит его, если не получит необходимую сумму. Коуч «лис» Брендан Роджерс подтвердил, что клуб отклонил уже два предложения по Магуайру. Но трансфер Харри в «МЮ» даже за 88 миллионов евро – не такое безумие, как считают фанаты «Ливерпуля», «Сити» и «Челси».

Во-первых, болельщики судят рынок по меркам прошлых лет без учета инфляции. Хейтеры завирусили мем с подписью «В 2008-м вы могли купить за 80 миллионов фунтов Роналду, 10 лет спустя получаете за те же деньги Магуайра», но рост цен – нормальный процесс. Когда Погба перешел в «МЮ» за 105 миллионов евро, фанаты кричали о завышенной стоимости, но два года спустя эти деньги за мировую звезду кажутся нормой: переговоры о трансферах Неймара, Мбаппе и Гризманна идут на уровне 200-300 миллионов.

Если развить аргумент о стоимости Роналду до абсурда, можно рассуждать так: в 80-х лучшие игроки стоили не больше двух миллионов, а теперь столько стоят лишь второсортные резервисты. Так что 90 миллионов за основного защитника сборной, который два года держит высокий уровень в АПЛ – реальность современного футбола. Топ-клубы каждый день зарабатывают рекордные деньги благодаря телеправам, спонсорам и маркетингу.

Во-вторых, у «МЮ» и раньше не было проблем с деньгами, а теперь это и вовсе богатейший клуб планеты. Из-за американских владельцев клуб долго экономил и полагался на гениальность Фергюсона. После ухода шотландца «Юнайтед» раскошелился, но даже в последние годы несколько раз включал режим экономии – например, прошлым летом оставил Моуринью без центрального защитника и правого вингера.

Жозе Моуринью в «МЮ»

Жозе Моуринью в «МЮ»Getty Images

Но и до рекордных покупок Ди Марии и Погба клуб несколько раз шокировал английский рынок. В 1981-м Рон Аткинсон подписал Брайана Робсона за 1,5 миллиона, а Фергюсон усилил доминирование благодаря трансферам Кина (4 млн евро), Коула (6,5), Фердинанда (33) и Руни (28). В современном футболе невозможно оставаться на вершине с талантливыми ноунеймами и свободными агентами. Идеальный пример – «Ливерпуль». Несмотря на грамотную перестройку, Клоппу понадобились дорогие Алиссон и Ван Дейк, чтобы наконец завоевать трофей. «МЮ» шесть лет прозябал – чтобы изменить ситуацию, пора снова бить рекорды.

В-третьих, из-за нерациональных трат клубы требуют от «Юнайтед» огромные суммы. Все понимают: если «дьяволы» еженедельно тратят 450 тысяч евро на зарплату полуживому Алексису, то точно раскошелятся на усиление ключевой позиции – так рассуждают боссы «Лестера», «Кристал Пэлас» и «Спортинга». Если «МЮ» пойдет на принцип и откажется от серьезных трат, то останется вообще без новичков.

Наконец, Магуайр – не пустышка, а реально классный защитник. Чтобы оценить потенциальную пользу Харри для «Юнайтед», лучше сравнить его не с Ван Дейком, а с возможными одноклубниками. Неуклюжие Смоллинг и Джонс долгие годы мучили болельщиков и привили стереотип о дуболомстве английских защитников, но не все британцы такие: несмотря на габариты (194 см и 95-97 кг), Магуайр полагается на выбор позиции и технику больше, чем на силу. Он превосходит любого из защитников «МЮ» – даже Линделёфа, который влюбил болельщиков аккуратной игрой у своих ворот и изящными подключениями в атаку.

В сезоне-2018/19 Магуайр совершал 7,86 удачных оборонительных действий (отборов и перехватов) за игру (у Линделёфа 6,57). Виктор выигрывал лишь 35,42% единоборств в защите, а у Харри этот показатель 50,38%. Конечно, нужно учитывать, что англичанину в принципе приходилось обороняться чаще шведа, но в прошлом году разница между уровнем игры «Лестера» и «МЮ» не соответствовала статусу команд.

Если рассматривать верховые единоборства, то Магуайр вообще лучший в лиге (67,79% выигранных дуэлей). Его стиль в защите напоминает Ван Дейка и Линделёфа – Харри предпочитает грамотно выбирать позицию и чисто отбирать мяч, а не прыгать в рискованных подкатах. Несмотря на это, в прошлом сезоне он совершил 83,78% успешных отборов и по этому показателю также обошел шведа из «МЮ» (80%).

Магуайр против Джесси Лингарда из «МЮ»

Магуайр против Джесси Лингарда из «МЮ»Getty Images

Статистика показывает, что Магуайр обороняется лучше самого качественного защитника Сульшера, но это не единственная сильная сторона Харри. В «Лестере» и сборной Англии он играет глубинного плеймейкера и начинает атаку точными передачами любой длины. Именно поэтому Саутгейт предпочел Магуайра Кэхиллу и Смоллингу – Харри не просто пинает мяч от ворот, как привыкли делать английские защитники до прихода Гвардиолы.

Нил Коллинз, игравший за «Шеффилд» в начале 2010-х, уже тогда обратил внимание на технику и интеллект Магуайра: «Харри сразу меня поразил размерами. Я не верил, что такой огромный парень станет футболистом. Но когда мы впервые провели вместе тренировку, я уже через 10 минут изменил мнение. Он очень классно обращался с мячом, несмотря на мощь. Когда в сезоне-2013/14 мы дошли до полуфинала Кубка Англии, он поддерживал атаки активнее всех, шел вперед и разыгрывал мяч из глубины».

Стиль Сульшера – быстрые контратаки, но в прошлом сезоне Уле-Гуннару страшно не хватало защитника, который поддерживал бы забеги Лингарда, Рэшфорда и Погба идеальными пасами. Смоллинг отдал меньше 1000 передач в Премьер-лиге, Джонс не дотянул даже до 800. Обычно защитники «МЮ» просто не знали, что делать с мячом, и пасовали на Де Хеа. Магуайр привык к рискованным передачам вперед.

Даже Линделёф уступает англичанину по средней длине передач (22,45 против 19,88 м) и передачам между линиями (9,71 за игру против 7,40). По точности передач в Премьер-лиге-2018/19 Магуайр занял шестое место (77,60 %), а Линделёф оказался по этому показателю 33-м. Здесь снова можно сделать скидку на то, что «Лестер» комбинировал меньше соперника – статус андердога реже позволял «лисам» доминировать. Но «МЮ» тоже нечасто давил соперников комбинационной игрой: и Моуринью, и Сульшер предпочитали переход до чужой штрафной в несколько передач.

Магуайр производит впечатление неповоротливой громадины, но быстро переубеждает соперников на поле. Единственный очевидный недостаток Харри – скорость, по которой он заметно уступает Ван Дейку, зато с Вирджилом его роднит натура лидера. После ухода Видича и Фердинанда в «МЮ» так и не появился защитник, который напрягал бы нападающих одним видом и командовал напарниками – Магуайр делает именно так, а годы в низших дивизионах закалили его характер.

«Он невероятно мощный и будто магнетизирует мяч в обеих штрафных», – описал Магуайра Саутгейт. Благодаря этим характеристикам Харри также улучшит «МЮ». Стандарты превратились в кошмар еще при Моуринью, а Магуайр растолкает игроков соперника у ворот Де Хеа гигантскими плечами. Клуб слишком долго экономил на перестройке и отделывался имиджевыми трансферами. Сейчас «Юнайтед» не в том положении, чтобы сравнивать Харри с абстрактными Ван Дейком и Вараном – факт в том, что Плитоголовый спасет команду от нелепых голов, а болельщиков – от апатии и ностальгии. Ради этого стоит отдать 90 миллионов.

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