Бывший нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж нарушил правила ставок на спорт. 29-летнего футболиста признали виновным в передаче информации своему брату Леону о потенциальном трансфере в «Севилью» в январе 2018 года.

По итогам расследования независимая регулирующая комиссия по ставкам оштрафовала Дэниела на 83 тысяч евро и дисквалифицировала до 31 июля, сообщает The Guardian. Сделал ли Леон ставку на переход брата в испанский клуб, не сообщается.

Футбольная ассоциация Англии (ФА) планирует обжаловать такое решение и ужесточить санкции против игрока. Сейчас Старридж тренируется в Лос-Анджелесе, где у него есть дом. Игрок планирует перейти в «Астон Виллу».

«Ливерпуль» и «Севилья» не договорились по трансферу форварда зимой 2018-го.

В июне «Ливерпуль» предоставил Старриджу статус свободного агента.

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