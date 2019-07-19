Погба должен забыть о трансфере из «МЮ». Поль навредит и «Реалу», и «Ювентусу», и «ПСЖ»

В середине июня Поль Погба умотал в Токио на спонсорское мероприятие adidas, потусил с японскими сумоистами и между делом выложил планы на будущее, в которых больше не фигурировал «МЮ». «В Манчестере я провел три классных сезона. Там у меня были хорошие и плохие моменты. Как и у всех, как и везде. Прошлый сезон вообще оказался лучшим для меня. Может быть, теперь пришло время для нового вызова в другом месте», – шокировал Поль.

С тех пор прошел месяц, а сага так и не раскрутилась до масштабов Гризманна или Неймара. Мино Райола клянется, что еще ничего не решено, но в лагере «Юнайтед» все спокойно. Подтверждение – два свежих заявления Уле-Гуннара Сульшера. Сначала коуч объяснил, что будет строить команду вокруг Погба, потом технично приструнил чемпиона, сказав, что новый вызов он может найти и в Манчестере.

Уле-Гуннар Сульшер, Фред и Поль ПогбаGetty Images

Желание Поля сменить обстановку действительно звучит как детский каприз. Во-первых, он нигде не получит столько свободы, сколько в «МЮ» – это важный фактор, учитывая медийность игрока. Во-вторых, ни один топ-клуб, кроме «Юнайтед», не будет строить игру вокруг Поля. Да, это больше говорит о наполнении состава, чем об уровне Погба, но французу и правда не нужно рыпаться.

В-третьих, Погба не найдет другого тренера, который будет подстраивать под него и схему, и стиль. Первым делом Сульшер сделал именно это – дал Полю роль бокс-ту-бокса и перевел «Юнайтед» на любимые для француза 4-3-3. Ощутимый контраст по сравнению с периодом Жозе Моуринью.

В других топовых клубах у Погба не сойдутся даже два фактора из трех. Дело – опять же в тактике. У Поля до сих пор много крутых скиллов (диагонали, дриблинг, рывки в штрафную), но в комплекте идут слишком очевидные недостатки и куча требований к своей роли в команде. Это препятствие для любого богача из Европы.

«Реал»

Покупка Погба была в приоритете у Зидана после возвращения в Мадрид. По данным The Independent, к середине ярмарки ситуация осложнилась: «Реал» уже спустил кучу кэша на новичков, поэтому подписать Поля сможет только в случае крупной продажи. «Юнайтед» не расстанется со звездой инстаграма меньше чем за 165 миллионов евро – для этого «Мадриду» нужно продать Хамеса, Бэйла и кого-то еще.

Деньги – побочный фактор, ключевое препятствие для «Мадрида» – приход Эдена Азара. Бельгиец просто не уживется с Погба. Эден – левый нападающий, который не любит пахать в обороне. Поль – левый центральный полузащитник, который не любит пахать в обороне. Если их выставить вместе, «Мадрид» будет предельно уязвим на левом краю. Если в старт продвинется Марсело, фланг вообще взорвется от контратак.

Эден Азар и Поль ПогбаGetty Images

Вдобавок, Азара и Погба тянет в одну точку, когда они получают мяч. Лучшее качество Эдена – диагональный дриблинг. Для этого нужны смещения в середину. Лучшее качество Поля – обостряющие передачи в штрафную. Для этого нужны открывания в середине. Сценарий, при котором Азар и Погба будут красть друг у друга зоны, вполне вероятен.

«Париж»

Это единственный реалистичный вариант для Погба. Все зависит от будущего Неймара. Если бразилец вернется в «Барсу», «Париж» точно найдет деньги на Погба. Если Неймар останется, «ПСЖ» едва ли потянется за кошельком, учитывая проблемы с ФФП. Но даже в таком случае непонятно, как сойдутся селебы – Неймар бегает в том же направлении, что и Азар.

Еще одна загадка – потенциальная связка Погба и Марко Верратти. Итальянец – предельно техничный игрок, который шикарно разбивает прессинг. Но его единственный минус соотносится с негативными скиллами Поля. Оба теряются при игре без мяча. Иметь одного такого полузащитника – еще ок, двух – слишком большая роскошь.

«Барселона»

После прихода Вальверде каталонцы видоизменили стиль – но теперь игра еще больше завязана на гениальности Месси. Никогда прежде Лео не был вовлечен в такое количество атак, как в прошлом сезоне. Его важность для «Барсы» возросла до исторических масштабов. Побочный эффект – Месси еще больше ленится в защите. Чтобы компенсировать это, Вальверде выставляет четверку работящих полузащитников. Погба к этому статусу даже не близок.

В последней «Силе расстановки» мы рассказывали, почему даже нападающий Гризманн подойдет такой «Барсе». У Поля шансов нет – он не любит покрывать столько пространства, сколько приходится Ракитичу или Бускетсу. Самому Погба такой сценарий едва ли понравится – француз отмечал, что ему некомфортно в паре полузащитников.

Поль Погба и Иван РакитичGetty Images

Даже если «Барса» вернется к эталонным 4-3-3 и увеличит число хавов с двух до трех, Погба будет в проигрыше перед Френки де Йонгом и Артуром. По умению прочитать эпизод, занять правильную зону и вовремя сделать паузу они в разы сильнее француза. То есть, Погба не подходит ни под одну, ни под вторую схему Вальверде.

«Атлетико»

Тут снова неплохая теория. Во-первых, Погба уже знаком с любимой схемой Диего Симеоне – на чемпионате мира Франция тоже выстраивалась по 4-4-2. Во-вторых, после продажи Родри «Атлетико» необходим полузащитник, умеющий продвигать мяч (Поль хорош в этом).

Разбивает теорию важное замечание Моуринью. Когда Жозе указали на отличный перфоманс Погба в России, Особенный отметил: подобным образом Поль раскрывается только на короткой дистанции. В «МЮ» это действительно проявлялось – когда команда использовала 4-2-3-1 (аналог 4-4-2), в которых Погба был в паре полузащитников, команде дико не хватало баланса.

Еще один момент – потянет ли Погба требования Симеоне? Глупо считать, что «Атлетико» только паркует автобус. В зависимости от соперника, физического состояния и счета, Диего приказывает и прессинговать, и защищаться на своей половине, и держать зону. Такого набора навыков у Погба нет.

«Ман Сити»

Не нужно воспринимать этот вариант как бред сумасшедшего. В конце концов, «Сити» вел Погба перед назначением Гвардиолы, а уже после возвращения Поля в «МЮ» Райола предлагал клиента лично Пепу.

Если отложить разговоры о верности клубу, напрашивается теория, в которой Погба зайдет на место Давида Сильвы. В конце следующего сезона у испанца закончится контракт, он покинет «Сити». На бумаге Погба способен его заменить. Они играют на одной позиции – левый центральный полузащитник в схеме 4-3-3.

Поль Погба и Давид СильваGetty Images

Правда, главное отличие Погба от Сильвы исключает такую опцию. Если Давид ориентируется на свободное пространство, то Поль слишком часто стягивается к мячу. В результате «Юнайтед» лишается дополнительного игрока впереди (француз занимается не своей работой), а «Сити» – наоборот, атакует пятеркой, включая Сильву. Переучить Погба будет непросто.

«Бавария»

С «Мюнхеном» все точно так же – схема не устроит Погба на длинной дистанции. В прошлом сезоне Нико Ковач почти не отходил от 4-2-3-1. Ее хорват использовал в 65% матчей Бундеслиги. Судя по инсайдам из лагеря «Баварии», Ковач думает над тройкой защитников, но вариант с 4-2-3-1 все еще будет основным.

Наполнение схемы тоже не в пользу Погба. У «Баварии» уже есть такой же доминирующий, как и Поль, но куда более дисциплинированный и полезный полузащитник. Тьяго Алькантара подтвердил этот статус в прошлом сезоне – испанец был однозначно лучшим игроком «Мюнхена». Сместить его в нынешней форме – практически нереально.

«Ювентус»

Известно, что Поль был не против камбэка в Турин, но смущает его потенциальный союз с Сарри. После ухода из «Челси» Маурицио сказал, что ему не понравилось возиться с игроками, которые играли чисто ради себя. Погба – такой же. Француз символизирует целую эпоху футболистов, для которых попадание в хайлайты важнее счета на табло.

Засилье крутых полузащитников – еще один удар по амбициям Поля. Сейчас в ростере «Турина» Рабьо, Рэмзи, Пьянич, Матюиди, Хедира и Бентанкур. Сместить первых двоих проблематично – они приехали в «Юве» этим летом и явно дождались гарантий. Сместить третьего вообще нереально – ради Сарри Пьянич точно перевоплотится в Джорджиньо. Погба – игрок совершенно другой формации, поэтому лучший вариант для него – осаться на «Олд Траффорд».

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