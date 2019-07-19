Футболисты «Ньюкасла» Джонджо Шелви и Карл Дарлоу стали участниками уличной драки, которая произошла ночью возле паба.

По информации Daily Mail, неизвестный посмеялся над лысиной Шелви, и это стало поводом для потасовки. Дарлоу ударил одного из обидчиков по спине, Шелви тоже участвовал в драке.

На место происшествия не вызывали полицию, а «Ньюкасл» отказался от комментариев. Источник сообщает, что в клубе проведут внутреннее расследование и потребуют объяснений у футболистов.

В ближайшее время «Ньюкасл» отправится в турне по Китаю.

В АПЛ-2018/19 команда заняла 13-е место.

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