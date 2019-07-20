Украинский музыкант и вокалист группы ТНМК Александр Сидоренко раскритиковал защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

«Если они, футболисты, хотят ездить в Россию – пусть ездят. Но я сам буду решать, как к этому относиться. Зинченко то на рыбалку ездит в Россию, то играет за «Уфу». И ему это прощается. А разве не было войны, когда Зинченко играл за «Уфу»?

Они как дети. Взрослеют, когда карьеру заканчивают. Хотят играть за сборную? А пусть попробуют приехать. Его просто не будут вызывать», – приводит слова Сидоренко Sportarena.

В прошедшем сезоне Зинченко в составе «Манчестер Сити» стал обладателем английского требла: выиграл Кубок лиги, чемпионат Англии и национальный кубок.

В составе сборной Украины Зинченко провел 27 матчей и забил 2 мяча.

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