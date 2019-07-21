Сколько зарабатывают клубы с помощью игорных компаний?

По итогам сезона-2019/20 клубы АПЛ заработают рекордные 388,4 млн евро от контрактов с титульными спонсорами – это на 10% больше, чем в прошлом. Тенденция еще более заметна в Чемпионшипе, где на 17 из 24-х клубных футболок нанесут ставочный логотип.

Сколько топ-клубов спонсируют букмекеры?

Богатые клубы в основном не рассматривают контракты с игорными компаниями, в отличие от менее состоятельных. Лучшую сделку с титульным спонсором заключил «Манчестер Юнайтед» – 7-летний контракт с Chevrolet принесет «дьяволам» 496 млн евро. «Манчестер Сити» спонсирует Etihad Airways (50 млн евро в год), остальные участники Топ-6 тоже не связаны соглашениями с букмекерами.

«Манчестер Юнайтед» и ChevroletGetty Images

А что с малоимущими клубами?

Команды же со скромными бюджетами охотно заключают сделки с букмекерами, даже если они не с самой лучшей репутацией. Сейчас под критику попал «Эвертон». Ливерпульцы заключили соглашение с кенийско-болгарской онлайн-платформой SportPesa. По информации The Guardian, компания зарабатывает около двух млрд евро в год за счет малоимущих граждан Кении, спускающих последние деньги на ставках. Кроме того, SportPesa зарегистрирована в оффшоре и не платит налоги в Британии.

«Эвертон» и SportPesaGetty Images

Насколько далеко все зашло?

Согласно исследованию, проведенному доктором Даррагом МакГи из университета Бата, молодые люди в Великобритании связывают просмотр футбольных матчей со ставками. Проще говоря, им не интересно смотреть игры, если не зарядить на определенный исход. «Взрыв произошел в 2005 году, когда правительство отменило регулирование азартных игр. Люди делают ставки со смартфона и не чувствуют реальную потерю денег. Это худшая зависимость из существующих. Мы пришли к выводу, что насыщение спорта игровой индустрии приводит к прямой связи между азартными играми и самоубийством», – считает МакГи.

Один из участников исследования, 31-летний отец двоих детей из Дерри, рассказал, что какое-то время торговал наркотиками, пытаясь вернуть деньги, потерянные на азартных играх. Двое его друзей покончили жизнь самоубийство из-за ставок.

Шутить изволите?

17 июля «Хаддерсфилд» представил новую форму на сезон-2019/20. Сначала клуб насмешил болельщиков, а затем едва не напросился на проверку от футбольной ассоциации Англии (ФА). Комплект от Umbro вышел с огромным логотипом главного спонсора команды – букмекерской конторы Paddy Power. Лого расположен по диагонали, из-за этого пришлось сдвинуть в центр эмблему клуба. В этой форме команда вышла на товарищеский матч.

Подобный дизайн нарушил правила ФА, согласно которым реклама спонсора должна умещаться в 200 квадратных сантиметров. Ассоциация потребовала от «Хаддерсфилда» объяснений и выяснилось, что это был фейк. 19 июля клуб показал новый комплект формы и заявил, что первый был розыгрышем.

Самоирония – это хорошо, но как бы совсем скоро от этого явления не пришлось плакать.

Сколько люди теряют на ставках?

Согласно данным Комиссии правительства Великобритании по азартным играм, в общей сложности 16,1 млрд евро было проиграно людьми, делавшими ставки в Великобритании с апреля 2017 года по март 2018-го. Это на 500 млн больше, чем в предыдущем году. Из этой суммы 5,8 млрд евро было потеряно в азартных играх онлайн, что на 12,8% больше, чем в предыдущем году.

БукмекерскаяGetty Images

Как реагирует правительство?

«Менее года назад представители игорной индустрии заявили о стремлении к сокращению объема рекламы в футболе. Теперь же мы видим, что они не держат слово. Нужны конкретные законы для регулирования этого явления», – возмущен лидер лейбористской партии Том Уотсон.

В 2018-м игорные компании решили не показывать рекламу во время футбольных матчей, потому что их смотрят дети, но отказываются от титульного спонсорства и рекламы по периметру поля.

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