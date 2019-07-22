Eurosport
«МЮ» или «Ливерпуль»? Угадай, за кого играли дольше Погба, Салах, Стерлинг и другие топы Англии
Квизы
Иногда совсем не понятно!
Футболисты все время меняют клубы. У некоторых счет идет на десятки, а у некоторых всего два-три клуба за карьеру. Eurosport.ru предлагает определить, кому дольше по времени принадлежали топовые игроки чемпионата Англии.
Не менее захватывающие квизы:
Бомжует, тренирует серфингистов. Где сейчас супергерои России, уничтожившие Голландию в 2008-м
Таксует, тренирует евроклуб, не поддержал пенсионную реформу. Где сейчас ЦСКА, выигравший Кубок УЕФА
Судится, спасает оленей, курит кальян на стадионе. Где сейчас игроки «Рубина», прибившие «Барсу»
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