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«МЮ» или «Ливерпуль»? Угадай, за кого играли дольше Погба, Салах, Стерлинг и другие топы Англии

«МЮ» или «Ливерпуль»? Угадай, за кого играли дольше Погба, Салах, Стерлинг и другие топы Англии
Артем Мазилкин

1 час назад

Квизы

Иногда совсем не понятно!

Футболисты все время меняют клубы. У некоторых счет идет на десятки, а у некоторых всего два-три клуба за карьеру. Eurosport.ru предлагает определить, кому дольше по времени принадлежали топовые игроки чемпионата Англии.

Не менее захватывающие квизы:

Бомжует, тренирует серфингистов. Где сейчас супергерои России, уничтожившие Голландию в 2008-м

Таксует, тренирует евроклуб, не поддержал пенсионную реформу. Где сейчас ЦСКА, выигравший Кубок УЕФА

Судится, спасает оленей, курит кальян на стадионе. Где сейчас игроки «Рубина», прибившие «Барсу»

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