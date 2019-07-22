Звезда английской Премьер-лиги собирается совершить каминг-аут. Об этом в эксклюзивном материале сообщает британский таблоид The Sun.

Как отмечает источник, клуб игрока опасается негативной реакции со стороны фанатов и попросил его не делать публичного заявления без согласия со стороны руководства. «Клуб оказал этому парню поддержку, но в то же время руководители обеспокоены возможным негативом со стороны болельщиков. В идеале они бы хотели, чтобы кто-то совершил каминг-аут чуть раньше, и в таком случае их клуб не оказался бы в центре внимания.

Партнеры неназванного игрока оказали ему поддержку в чате в WhatsApp и обвинили клуб в том, что он застрял в прошлом.

«Он немного разочарован тем, что клуб обеспокоен реакцией фанатов. Это положительная история, и он заслуживает, чтобы ему дали стать первопроходцем», – заявил один из партнеров футболиста.

Ранее стало известно, что один из игроков Чемпионшипа также собирается совершить каминг-аут.

Сейчас в Англии не выступает ни одного профессионального футболиста, который был бы открытым геем.

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