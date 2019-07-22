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Звезда АПЛ собирается рассказать, что он гей. Его клуб опасается негатива со стороны фанатов

Звезда АПЛ собирается рассказать, что он гей. Его клуб опасается негатива со стороны фанатов
Eurosport

22 мин. назад

Пока в английском футболе не было профессиональных игроков, которые сделали бы каминг-аут.

Звезда английской Премьер-лиги собирается совершить каминг-аут. Об этом в эксклюзивном материале сообщает британский таблоид The Sun.

Как отмечает источник, клуб игрока опасается негативной реакции со стороны фанатов и попросил его не делать публичного заявления без согласия со стороны руководства. «Клуб оказал этому парню поддержку, но в то же время руководители обеспокоены возможным негативом со стороны болельщиков. В идеале они бы хотели, чтобы кто-то совершил каминг-аут чуть раньше, и в таком случае их клуб не оказался бы в центре внимания.

Партнеры неназванного игрока оказали ему поддержку в чате в WhatsApp и обвинили клуб в том, что он застрял в прошлом.

«Он немного разочарован тем, что клуб обеспокоен реакцией фанатов. Это положительная история, и он заслуживает, чтобы ему дали стать первопроходцем», – заявил один из партнеров футболиста.

  • Ранее стало известно, что один из игроков Чемпионшипа также собирается совершить каминг-аут.
  • Сейчас в Англии не выступает ни одного профессионального футболиста, который был бы открытым геем.

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