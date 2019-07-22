Бывший игрок «Мидлсбро» и «Манчестер Сити» Адам Джонсон, который провел 3 года в тюрьме из-за интимной связи с несовершеннолетней девушкой, прогулялся на свободе в футболке с надписью «Свежий ребенок» (Fresh kid).

Джонсон был замечен в самоироничном джерси возле одного из ночных клубов Мидлсбро – города, где он провел 6 лет футбольной карьеры.

Англичанин был осужден за связь с 15-летней девушкой в марте 2016 года на 6 лет, но провел в тюрьме половину срока.

Последним клубом в недолгой карьере 32-летнего Адама стал «Сандерленд».

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