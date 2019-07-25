Рио Фердинанд с трудом подобрал слова, чтобы описать впечатление от молниеносного техничного парнишки из молодежной команды «МЮ». Сэр Алекс Фергюсон специально подозвал защитника, чтобы тот посмотрел на тинейджера. Ни один юниор не восхищал Ферги, как этот тип, и скоро Рио понял, почему босс именно назвал его лучшим из всех, кого когда-либо видел.

«Этот парень был не таким, как остальные, – вспомнил Фердинанд через несколько лет. – Погба, Янузай, Лингард – они подражали ему. Они смотрели на него и думали: «Вау, Рэйвел Моррисон». По ходу сезона-2009/10 появилось ощущение, что «МЮ» отмотал время и вернул Малышей Басби или Птенцов Фергюсона: в академии подросло новое талантливое поколение, которое доминировало в Англии, а ярче всех светился именно Моррисон.

Смуглый англичанин напоминал одновременно Дункана Эдвардса, Пола Скоулза и Джо Коула. Он принимал мяч в центре поля и прорывался между защитниками благодаря скорости, технике и движению между линиями. В такие моменты казалось, что у Моррисона включились суперспособности и остановить его невозможно. Фергюсон радовался еще и потому, что уже тогда задумывался о будущем клуба после своего ухода. Шотландец верил, что с талантами вроде Рэйвела и Погба команда останется на вершине.

Проблемы Моррисона проявились почти одновременно с гениальностью. 2 февраля 2010-го, когда ему исполнилось 17, Рэйвел подписал первый профессиональный контракт с «МЮ». На той же неделе его арестовала местная полиция – подростка обвинили в угрозах. Выяснилось, что приятели Моррисона совершили вооруженное ограбление, а воспитанник «дьяволов» из солидарности сказал свидетелю: «Ты не представляешь, на что я способен».

Ему грозил срок в колонии для несовершеннолетних, но судья учел талант парня – возможно, за него заступился кто-то из верхушки «Юнайтед». На первый раз он отделался общественными работами и штрафом в 2000 фунтов. Подростки часто совершают глупости, и никто не казнил Моррисона за этот случай, но уже через несколько месяцев он снова оказался в суде.

Теперь иск против Рэйвела подала девушка – во время ссоры парень выкинул ее телефон из окна. Неуравновешенный поступок обернулся обвинением в домашнем насилии и новым штрафом. К тому моменту Фергюсон понял, что раскрыть Моррисона будет непросто – неуправляемый характер отвлекал тинейджера от футбола и склонял к криминалу.

Но талант Рэйвела еще сиял и перевешивал недостатки. В сезоне-2010/11 личные проблемы отошли на второй план – команда «МЮ» U-18 под руководством Пола Макгиннеса раскрылась и выдала победный марафон в Молодежном кубке Англии. Тренер знал, насколько важен этот турнир: его отец Уилф был одним из первых легендарных Малышей Басби, и именно четыре победы подряд в юниорском кубке (с 1953-го по 1956-й) закалили то поколение.

Погба и Моррисон делили лидерство в молодежной команде «МЮ»-2010/11. Благодаря двум мощным, техничным и умным полузащитникам «дьяволы» прошли «Портсмут», «Вест Хэм», «Ньюкасл», «Ливерпуль» и гарантировали полуфинал против «Челси». В первом матче на «Стэмфорде» «Юнайтед» проиграл 2:3, но остался в игре благодаря голам Погба и Лингарда. В ответном противостоянии команда Макгиннеса уничтожила «синих» со счетом 4:0 – первый мяч забил Моррисон.

Финал против «Шеффилд Юнайтед» тоже прошел в формате двух матчей. В первом команды сыграли вничью 2:2, но второй прошел по аналогичному сценарию с «Челси»: разгромная победа 4:1 и исторический 10-й титул. Несмотря на голы Лингарда и Уилла Кина, никто не сомневался, что именно Моррисон – герой и главная звезда нового «Манчестера». Фанаты ждали Рэйвела и Погба в основном составе уже на следующий сезон – когда-то именно победы в Молодежном кубке привели во взрослую команду Чарльтона, Эдварда, Гиггза, Скоулза и Бекхэма.

Таниклифф, Лингард, Погба и Моррисон после победы в Молодежном кубке АнглииGetty Images

После экстаза от трофея уже осенью 2011-го Моррисон и Погба оказались в подвешенном положении. Оба подростка переросли юниорские и резервные команды, но Ферги вел ожесточенный бой за титул с «Манчестер Сити» и не отвлекался на внедрение молодежи, как в других сезонах. К тому же сэра Алекса раздражало поведение молодых звезд: Погба отвлекался на советы жадного агента Мино Райолы, а Моррисон прохлаждался с друзьями-хулиганами вместо тренировок и режима.

По ходу сезона-2011/12 Погба и Моррисон лишь несколько раз вышли на замену – обоих не устраивал такой расклад. В 2016-м Фердинанд объяснил, что если Погба слишком торопился с попаданием в основу, то Моррисону мешала психология: «Настрой перевешивает талант. Рэйвел был лучшим молодым игроком, которого я видел. Я никогда не видел, чтобы игрок так легко действовал на поле. Но нужно обладать разными качествами, нельзя раскрыться без нужного менталитета».

Моррисону было всего 18, но он не уделял достаточно внимания футболу, будто уже все умел. Терпение Фергюсона иссякло: в январе 2012-го он с тяжелым сердцем отпустил гениального, но легкомысленного подростка в «Вест Хэм». «Это пример игрока, который обладал одинаковыми задатками с Гиггзом и Роналду, но не был силен эмоционально или психологически, – объяснил сэр Алекс в автобиографии. – Было больно продавать его, он мог вырасти в фантастического игрока. Но его проблемы за пределами поля продолжались, и у нас не осталось выбора».

Моррисон празднует гол в ворота «Эвертона» с одноклубниками по «Вест Хэму» Кевином Ноланом и Марком Ноблом. Getty Images

Моррисон ждал от переезда в Лондон перезапуска карьеры и места в основе, но влип в неприятности даже до дебюта. Через месяц после трансфера его обвинили в угрозах и гомофобии в социальных сетях. Таблоиды поддержали имидж плохого парня, суд оштрафовал Моррисона на 7000 фунтов, а Футбольная ассоциация вынесла официальное предупреждение.

Скомканный старт карьеры за «Вест Хэм» привел к аренде в Чемпионшип – Сэм Эллардайс надеялся, что сезон в «Бирмингеме» закалит Моррисона и выбьет дурь. Рэйвел провел несколько ярких матчей за новый клуб и одновременно рассорился со всей командой. Главный тренер «Бирмингема» Ли Кларк даже думал о досрочном расторжении арендного соглашения, но индивидуальная беседа с игроком помогла и талант Моррисона вдруг снова вспыхнул – в последний раз.

После разговора с Кларком Рэйвел стал главным креативным полузащитником «Бирмингема». После уверенного финиша в середине таблицы Кларк рассчитывал на борьбу за выход в АПЛ в следующем сезоне и предложил «Вест Хэму» отпустить Моррисона еще на год. Но Эллардайсу так понравился перфоманс игрока в Чемпионшипе, что он вернул его в высший дивизион.

Моррисон не подвел Большого Сэма и на уровне начал сезон-2013/14. Медиа вспомнили, что парню всего 21 год, снова назвали его главным английским талантом и даже пустили слух о вызове в сборную Англии на ЧМ-2014. 15 октября 2013-го он сделал великолепный дубль в ворота Литвы в отборочном матче на ЧМ-2015 U-21, но, как и до этого, за успехами последовал скандал. В той же игре он чуть не подрался с Уилфридом Заа, которому не понравился эгоизм Моррисона. Болельщики вспомнили, почему Рэйвел покинул «МЮ».

Весной 2014-го Эллардайс снова отправил Моррисона в Чемпионшип в надежде на новый прорыв. За три месяца в «КПР» полузащитник провел 17 матчей, забил шесть мячей и сделал три ассиста – достойный результат, который снова затмила нефутбольная драма. В то же время подружка и ее мать обвинили Моррисона – по их словам Рэйвел угрожал, что плеснет в лицо девушке кислотой. После иска парень провел три дня за решеткой.

В ноябре его оправдали, но репутация Рэйвела была окончательно испорчена и ему больше не доверяли ни болельщики, ни боссы клубов. Влияние журналистов в Англии настолько велико, что образ ленивого скандалиста и молодого преступника затмил игровые достижения Моррисона. Пока Погба штамповал чемпионства в «Юве», его бывший одноклубник провел неудачную аренду в «Кардиффе» и отправился на трансферный рынок – «Вест Хэм» слишком дорожил имиджем и не предложил новый контракт.

С тех пор карьера Рэйвела разваливалась на части. Летом 2015-го он перешел в «Лацио», но проявил себя в Италии совсем не как Погба. После первых трудностей Моррисон запостил в твиттере загадочное сообщение из одного слова: «Январь». Фанаты поняли, что новичок считает дни до следующего трансфера уже в октябре. Главный тренер римлян Стефано Пиоли объяснил, почему Рэйвел не играет: «Я выбираю тех, кто этого заслуживает, кто постоянно, профессионально и открыто тренируется. Моррисон должен работать больше. Он до сих пор не может сказать ни слова по-итальянски».

Карусель тренеров в «Лацио» свела шансы англичанина к минимуму. Пиоли сменил Индзаги, вместо Симоне пришел Бьельса, который расторг контракт через два дня. Когда Индзаги снова возглавил команду, собственное будущее беспокоило его намного больше перспектив Моррисона. Рэйвел ждал трансфера через полгода, но из-за отсутствия вариантов остался в «Лацио» до следующей зимы. За четыре года до этого о парне мечтали все английские топ-клубы, а в 2016-м единственным вариантом оказалась новая аренда в серый «КПР».

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре делал вид, что клуб по-прежнему рассчитывает на Моррисона: «Он выдающийся игрок. Ему нужно больше времени». С каждым месяцем его слова отдавали все большим лицемерием – если до трансфера из Англии Рэйвел казался талантливым проблемным подростком и привлекал внимание, то теперь о нем просто забыли.

«КПР» отказался от постоянного трансфера всего за 2 миллиона фунтов. Боссы «Лацио» не растерялись и сослали безнадежного Моррисона в мексиканский «Атлас». На другом краю Земли Рэйвел забил несколько великолепных мячей, но тоже не получил контракт. Единственной хорошей новостью после возвращения в Италию стало расторжение договора с «Лацио», за которым ничего не последовало. Даже европейские середняки проигнорировали Моррисона, и он возобновил карьеру лишь в «Эстерсунде»: за полгода в Скандинавии Рэйвел забил один мяч в девяти матчах и не заслужил нового предложения из-за травмы и высокой зарплаты.

В тот момент, когда для АПЛ Моррисон превратился в призрак из далекого прошлого, а его карьера умерла где-то между Италией и Швецией, он вдруг вернулся на родину. Летом 2019-го игрока приютил «Шеффилд Юнайтед» – когда-то Рэйвел казнил этот клуб в финале Молодежного кубка, теперь новичок Премьер-лиги оказался для него последней надеждой на возвращение в футбол.

Самый талантливый выпускник академии «МЮ» получил от провинциального клуба контракт лишь на год – за этот сезон в высшем дивизионе он должен убедить, что сохранил потенциал. «Я говорил с несколькими людьми, включая Харри Реднаппа, который тренировал его в «КПР», – сказал коуч «Шеффилд» Крис Уайлдер. – У него фантастические способности. Меня не пугает, что это необычный трансфер. Мы идем маленькими шагами, но внутри него определенно есть тот самый игрок».

Моррисону всего 26 лет, он дебютировал во взрослом футболе в 2010-м, но из-за постоянных проблем об этом легко забыть – кажется, что преступления и скандалы оттеняют этот талант намного дольше. Оптимизм Уайлдера не убеждает – до него тренеры и игроки тоже хвалили Моррисона, но он ни разу не отплатил за доверие.

В 2012-м болельщики «МЮ» бесились, что молодой гений растратил талант слишком рано и сбежал от самого Фергюсона. Теперь они испытывают к Рэйвелу лишь жалость, а игрок уже давно извинился. «МЮ» и Алекс Фергюсон дали мне слишком много шансов. Я могу винить только себя за глупости, которые делал. Я слишком много тусовался с друзьями и тратил время на видеоигры вместо тренировок», – сокрушается вундеркинд.

Моррисон осознал ошибки, но вряд ли их исправит – даже если блеснет за «Шеффилд», уже не станет звездой, как от него ждали. Единственный актуальный вызов – доказать, что 10 лет глупостей не лишили его таланта, которым когда-то восхищалась Англия.

Другие горячие истории про АПЛ:

Половину клубов АПЛ спонсирует игорный бизнес. Это может привести к увеличению самоубийств

«Сити» начнет доминировать в футболе. Фергюсон боялся этого, когда тренировал «МЮ»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android