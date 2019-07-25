Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возможный уход Гарета Бэйла из «Реала» и намекнул, что не планирует покупать валлийского полузащитника.

«Бэйл – футболист «Реала», и если он уйдет, то это будет крайне дорогой трансфер – у него большая зарплата. Он выдающийся игрок и очень мне нравится. Но здесь другая ситуация. Нужно создавать команду, а команда – это не сборище лучших индивидуалистов. Игроки должны работать вместе», – цитирует Клоппа Sky Sports.

Один из вариантов продолжения карьеры для 30-летнего Бэйла – китайский «Бейцзин Гуоань».

В товарищеском матче «Реала» и «Арсенала» Гарет забил один из двух мячей за мадридцев.

Отношение Бэйла к Зидану уничтожает репутацию «Реала». Гарет не заслужил изгнания

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