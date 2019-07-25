Other Agency
«Арсенал» объявил об аренде Себальоса
Следующий – Киран Тирни?
«Арсенал» объявил о заключении соглашения с мадридским «Реалом» о годичной аренде 22-летнего полузащитника Дани Себальоса, сообщает официальный сайт «канониров».
«Мы очень рады, что Дани присоединился к нам. Он очень талантливый и креативный игрок с отличной техникой», – заявил главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери.
В арендном соглашении между «Арсеналом» и «Реалом» по Себальосу отсутствует приоритетное право выкупа.
- В чемпионате Испании-2018/19 Себальос провел 23 матча и забил три мяча.
- Дани перешел в «Реал» из «Бетиса» в 2017-м году за 16,5 млн.
El Mundo Deportivo: Роналду одобрил трансфер Неймара в «Ювентус»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте