«Арсенал» объявил о заключении соглашения с мадридским «Реалом» о годичной аренде 22-летнего полузащитника Дани Себальоса, сообщает официальный сайт «канониров».

«Мы очень рады, что Дани присоединился к нам. Он очень талантливый и креативный игрок с отличной техникой», – заявил главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери.

В арендном соглашении между «Арсеналом» и «Реалом» по Себальосу отсутствует приоритетное право выкупа.

В чемпионате Испании-2018/19 Себальос провел 23 матча и забил три мяча.

Дани перешел в «Реал» из «Бетиса» в 2017-м году за 16,5 млн.

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