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«Если присмотреться, можно увидеть ваш трофейный кабинет». Озил жестоко потроллил «Тоттенхэм»
Фаталити.
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил поддел болельщиков «Тоттенхэма» по поводу долгого отсутствия выигранных трофеев.
Один из фанатов «шпор» опубликовал в твиттере фотографию своей команды – слева на снимке зияет пустое пространство, так как кто-то из игроков встал в неположенном месте. «Погодите-ка, а что делает Озил на нашей фотографии?» – написал болельщик, намекнув на то, что Месут частенько растворяется на поле в важных матчах.
«Если присмотреться, то на фото можно увидеть ваш трофейный кабинет», – парировал Озил.
- Свой последний трофей «Тоттенхэм» выиграл в 2008 году – тогда «шпоры» в финале Кубка английской Лиги одолели «Челси» (2:1).
- Всего на счету «шпор» два титула чемпионов Англии – один бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер выиграл больше (3).
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