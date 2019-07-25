Полузащитник «Арсенала» Месут Озил поддел болельщиков «Тоттенхэма» по поводу долгого отсутствия выигранных трофеев.

Один из фанатов «шпор» опубликовал в твиттере фотографию своей команды – слева на снимке зияет пустое пространство, так как кто-то из игроков встал в неположенном месте. «Погодите-ка, а что делает Озил на нашей фотографии?» – написал болельщик, намекнув на то, что Месут частенько растворяется на поле в важных матчах.

«Если присмотреться, то на фото можно увидеть ваш трофейный кабинет», – парировал Озил.

Свой последний трофей «Тоттенхэм» выиграл в 2008 году – тогда «шпоры» в финале Кубка английской Лиги одолели «Челси» (2:1).

Всего на счету «шпор» два титула чемпионов Англии – один бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер выиграл больше (3).

«Арсенал» провернул 2 трансфера, «Спартак» ведет сына Хенрика Ларссона. Переходы и слухи четверга

Качай приложение Eurosport для iOS или Android