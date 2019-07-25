Автомобиль полузащитника «Арсенала» Месута Озила атаковали вооруженные грабители – но за немецкого турка вступился партнер по команде Сеад Колашинац.

Видео с нападением на машину Месута опубликовал пользователь твиттера под ником @smhjaames. Посмотрев ролик, можно увидеть, как один человек пытается ударить сидящего на переднем сиденье Озила, а другой выбегает из-за авто. Атаку обоих нарушителей спокойствия смело отбивает Колашинац.

«Это первый раз, когда я увидел, как Колашинац защищается», – написал под роликом один из пользователей.

В прошлом сезоне «Арсенал» занял пятую строчку в турнирной таблице АПЛ и квалифицировался в Лигу Европы.

Озил провел в АПЛ-2018/19 24 матча, забил пять мячей и отдал два ассиста. На счету Колашинаца 24 игры и пять ассистов.

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