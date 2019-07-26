Ливерпульский «Эвертон» поделился проектом нового стадиона – видео появилось на официальном YouTube-канале команды.

«Новый стадион будет построен на полуразрушенной пристани в северной части Ливерпуля и улучшит экономику города на 1,1 миллиарда евро», – говорится в пояснении. Постройка будет выполнена из кирпича, стали и стекла.

Начало строительных работ запланировано на 2020 год. По предварительным расчетам, они продлятся до 2023 года. Ориентировочная вместимость стадиона – 52 тысячи мест.

Сейчас «Эвертон» выступает на стадионе «Гудисон Парк», построенном в 1892 году и рассчитанном на 39,5 тысячи болельщиков.

В сезоне-2018/19 «Эвертон» занял в АПЛ восьмое место.

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