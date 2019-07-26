25 июля защитник «Арсенала» Сеад Колашинац защитил партнера по команде Месута Озила от нападения вооруженных грабителей, чем привел в восторг фанатов своей команды.

Оказывается, Озил задолго до нападения знал, что лучшим защитником для него в подобной ситуации станет Колашинац. 26 июля британский таблоид The Sun опубликовал скриншот видеоролика, который вышел на официальном канале «Арсенала» в феврале.

В рамках развлекательной программы Озила и Пьер-Эмерика Обамеянга спросили, кого бы они хотели увидеть в качестве их защитника в драке, и оба футболиста написали на листочках имя Колашинаца.

Поступком боснийского игрока восхитился даже бывший игрок «Тоттенхэма» Гарт Крукс: «Колашинац крепок, как один из тех кирпичных туалетов в Северном Лондоне, которые выдерживали бомбардировки во время Второй мировой войны. Преступники выбрали не ту машину».

Сезон АПЛ-2019/20 стартует 9 августа. «Арсенал» в первом туре проведет выездную встречу с «Ньюкаслом».

В АПЛ-2018/19 Озил провел 24 матча, забил пять мячей и отдал два ассиста. На счету Колашинаца 24 игры и пять ассистов.

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