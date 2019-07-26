От «Манчестер Сити» каждое трансферное окно ждут больших покупок, но этим летом «горожане» ведут себя скромно. Есть вероятность, что эта трансферная кампания клуба закрыта.

«Много трансферов не будет. Мне нравятся те игроки, которые есть в моем распоряжении. Команда и так хороша.

Возможно, что-то произойдет до конца трансферного окна. Но сейчас рынок очень сложный. Возможно, мы никого не подпишем. Может быть, подпишем только одного футболиста», – цитирует Пепа официальный сайт «Сити».

Главной трансферной целью «Сити» остается центральный защитник. После ухода Венсана Компани в распоряжении Гвардиолы осталось только три дефа.

Летом «Сити» купил у «Атлетико» Родри за 70 млн евро.

Еще за 12 млн «горожане» вернули из ПСВ своего воспитанника Анхелино.

В прошлом сезоне «Сити» потратил на новых игроков лишь 78 млн.

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