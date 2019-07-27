В египетском Каире в недостроенном доме обнаружили тело неизвестного человека.

Труп нашли в пятницу, 26 июля, в возводящемся жилом здании. Вилла принадлежит футболисту сборной Египта и лондонского «Арсенала» Мохамеду Эль-Ненни. Отец игрока Нассер обнаружил тело и позвонил в полицию. Правоохранительные органы начали расследование и выясняют, насильственной ли стала причина смерти и как неизвестный проник в строящийся дом.

Департамент уголовного розыска Каира опубликовал отчет о происшествии, городская прокуратура приказала провести вскрытие трупа и его захоронение. Об этом сообщил сайт 24.ae со ссылкой на газету «Аль-Ватан».

В чемпионате Англии-2018/19 27-летний Эль-Ненни провел за «Арсенал» 8 матчей, не отметился результативными действиями и не схватил ни одной карточки.

Футболист находится за границами Египта, его точное местонахождение не сообщается. Социальные сети игрока не обновлялись с 1 июля.

Mash: в квартире защитника «Локомотива» Кверквелии найден труп его друга

Качай приложение Eurosport для iOS или Android