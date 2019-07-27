Основной защитник и капитан «Сток Сити» Райан Шоукросс сломал лодыжку на 39-й минуте товарищеского матча с «Лестером». 31-летний англичанин в подкате выбил мяч и неудачно приземлился на ногу.

Райан покинул поле на носилках и в кислородной маске.

В прошлом сезоне Шоукросс провел 36 матчей за «гончаров» и забил один мяч.

В 2010-м Райан нанес тяжелейшую травму игроку Аарону Рэмзи – валлиец получил открытый перелом ноги.

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