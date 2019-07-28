Британская газета The Sunday Mirror провела расследование о применении запрещенных препаратов в футболе.

В результате проверки выяснилось, что 11 футболистов Премьер-лиги использовали допинг. Всего за три года игроки сдали 16 положительных проб – восемь в прошлом сезоне, шесть в чемпионате-2017/18 и еще два в АПЛ-2016/17. В них обнаружили амфетамин, морфин, риталин или триамцинолон.

Антидопинговое агентство Великобритании получило от Футбольной ассоциации гарантии, что футболисты используют препараты для медицинских целей. Некоторые из 11 попавшихся игроков имеют терапевтические исключения, чтобы не получать дисквалификацию от ВАДА. Использование TUE одобрила специальная группа UKAD, состоящая из трех независимых врачей.

Англия – Панама, ЧМ-2018, допинг-контрольGetty Images

Специалисты британского антидопингового агентства подтвердили, что с 2013 по 2018 гг. зафиксировали 26 случаев применения наркотических веществ, в числе которых был кокаин. Согласно исследованию профессора Айвана Паддингтона, 45% игроков знали футболиста, которые принимал наркотики в качестве отдыха.

«ФА чрезвычайно серьезно подходит к антидопинговым делам и проводит одну из самых масштабных программ в мировом спорте. Она затрагивает все профессиональные клубы, высший и первый женский дивизионы, а также все главные сборные всех возрастов.

С сезона-2015/16 по 2018/19 врачи выявили 16 неблагоприятных аналитических результатов (НАР) в Премьер-лиге. Однако они не означают автоматическое нарушение антидопингового кодекса. В каждом НАР спортсмен мог доказать: наличие TUE, прием лекарства по рецепту, наличие в пробе вещества, разрешенного списком ВАДА», – заявил пресс-секретарь Футбольной ассоциации.

Английская Премьер-лига в прошлом году заключила новый трехлетний телевизионный контракт на 5 миллиардов евро.

На ЧМ-2010 терапевтические исключения получили такие звезды АПЛ, как Дирк Кюйт, Габриэль Хайнце и Карлос Тевес. Всего TUE использовали 25 футболистов.

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