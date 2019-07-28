«Челси» в товарищеском матче со счетом 4:3 обыграл «Рединг».

Счет в игре открыл полузащитник «ройялс» Джош Барретт, изящно перебросивший мяч через Вилли Кабальеро.

Затем Росс Баркли выправил положение классным ударом со штрафного.

Потом подоспел еще один гол дальним выстрелом – отличился полузащитник «Челси» Кенеди.

«Рединг» вернулся в игру сразу после перерыва – мяч в ворота соперников занес Майкл Моррисон.

Команда Фрэнка Лэмпарда снова вырвалась вперед благодаря голу 20-летнего Мэйсона Маунта.

Маунт отличился и еще – на этот раз после грубейшей ошибки кипера «Рединга» Сэма Уокера.

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