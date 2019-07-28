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Перестрелка «Челси» и «Рединга» в духе фильмов Тарантино: 7 точных попаданий и куча нелепостей
Чего стоит один привоз голкипера «Рединга» Сэма Уокера.
«Челси» в товарищеском матче со счетом 4:3 обыграл «Рединг».
Счет в игре открыл полузащитник «ройялс» Джош Барретт, изящно перебросивший мяч через Вилли Кабальеро.
Затем Росс Баркли выправил положение классным ударом со штрафного.
Потом подоспел еще один гол дальним выстрелом – отличился полузащитник «Челси» Кенеди.
«Рединг» вернулся в игру сразу после перерыва – мяч в ворота соперников занес Майкл Моррисон.
Команда Фрэнка Лэмпарда снова вырвалась вперед благодаря голу 20-летнего Мэйсона Маунта.
Маунт отличился и еще – на этот раз после грубейшей ошибки кипера «Рединга» Сэма Уокера.
Пилюлю бывшей команде Павла Погребняка подсластил гол Сэма Бэлдока.
- Новый сезон АПЛ стартует 9 августа.
- «Челси» в первом туре проведет выездную встречу против «Манчестер Юнайтед».
Товарняк «Боруссии» прервали на 83-й минуте. Из-за дождя поле превратилось в огромную лужу