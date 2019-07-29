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Эвра объявил о завершении карьеры и планирует стать тренером
Скоро увидим Патриса на руководящей должности.
Французский защитник Патрис Эвра в 38 лет официально объявил о завершении спортивной карьеры.
«Моя карьера официально закончена. С 2013 года я прохожу обучение на лицензию УЕФА категории B, затем планирую получить лицензию A. Надеюсь, что через полтора года смогу возглавить команду», – цитирует Эвра Foot Mercato, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.
- Пиком карьеры француза стали выступления за «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», последний клуб – «Вест Хэм».
- В составе «МЮ» Эвра выиграл Лигу чемпионов, АПЛ (5 раз), Кубок Лиги (3 раза), Суперкубок Англии (4 раза) и клубный чемпионат мира.
- В «Ювентусе» он дважды выиграл чемпионат Италии и Кубок Италии, а также стал обладателем Суперкубка.
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