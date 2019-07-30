Федерация футбола Англии утвердила правило временных удалений на всех уровнях массового футбола.

На официальном сайте организации сообщается, что судьи смогут назначать 10-минутное удаление за споры или подобные мелкие нарушения. Новое правило распространяется до пятой английской лиги, а также в женском футболе.

Отбыв десятиминутный штраф, футболист сможет вернуться на поле. Если он получит аналогичное наказание во второй раз, то больше не присоединится к игре, но тренер сможет его поменять, если остались замены.

Правило тестировалось с сезона-2016/17 в низших лигах.

Его не планируется внедрять в профессиональный футбол.

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