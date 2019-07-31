Экс-коуч «Манчестер Юнайтед» признался, что отпуск успел его утомить.

«Впервые за 20 лет я нахожусь в Сетубале [родной город Моуринью – Eurosport.ru] в конце июля или начале августа, и у меня есть время на размышления. Я чувствую, что полон огня! Друзья говорят мне: «Наслаждайся отпуском, тем, чего у тебя никогда не было». Вот честно, я не могу этим наслаждаться, я недостаточно счастлив, чтобы наслаждаться. Я скучаю по своему футболу, во мне есть этот огонь», – сообщил Жозе интервью Sky Sports.

По слухам, португалец мог вернуться к работе еще зимой, но отклонил предложение из Китая, которое позволило бы ему стать самым высокооплачиваемым тренером в истории. Также у Жозе была возможность вернуться в Португалию и возглавить «Бенфику», но и этот вариант не заинтересовал Моуринью.

Моуринью был уволен из «Манчестер Юнайтед» в середине прошлого сезона за неудовлетворительные результаты.

Также за карьеру Жозе тренировал «Порту», «Интер», «Реал» и «Челси».

Моуринью не нужны топ-клубы. Работа на ТВ раскрыла в Жозе шоумена

Качай приложение Eurosport для iOS и Android