Лишь недавно поползли слухи о возможном обмене между командами, а Sky Sports уже сообщает, что переговоры находятся на продвинутой стадии. Пока не уточняется, будет ли это чистый обмен или сделка с доплатой от одной из сторон.

На последней пресс-конференции главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер подогрел слухи: «Я не собираюсь говорить об игроках других команд, но мы работаем над парой покупок. До старта сезона 10 дней и, думаю, мы еще объявим об одном-двух подписаниях».

Изначально Дибала не собирался покидать Турин, но стремление руководства избавиться от него заставило игрока поменять планы. Лукаку все лето сватали в «Интер», но клуб не договорился с «МЮ» по цене и, похоже, вышел из гонки за бельгийца.

Лукаку выступает за «МЮ» с 2017 года после перехода из «Эвертона».

Дибала перешел в «Ювентус» из «Палермо» четыре года назад.

«Спартак» устроил распродажу, Малком почти в «Зените», а Дибала – в «МЮ». Трансферы и слухи вторника

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