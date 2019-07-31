Один из братьев Миранчуков встречается с моделью Дарьей Мельниковой. Футболист и девушка не афишируют отношения – в их профилях всего одно совместное фото.

Но при этом у Дарьи много других увлекательных и приятных снимков, о которых мы не могли вам не рассказать.

Правильный ответ: это девушка Антона Миранчука.

Другие девушки от Eurosport.ru:

У Милевского сорвалась ночь с украинской певицей. Глядя на ее фото, он будет жалеть всю жизнь

Эти сестрички обожают фитнес и футбол. И их нереально различить

Качай приложение Eurosport для iOS или Android