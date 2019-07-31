Французский футболист Патрис Эвра, недавно объявивший о завершении спортивной карьеры, вспомнил, как играл с куском курицы в бутсе.

«Когда в 2004 году я играл за молодежную сборную Франции, то сильно травмировал ногу. Я сказал тренеру «Монако» Дидье Дешаму: «Слишком больно, я не могу играть. Я даже не могу ходить!» Но команда нуждалась во мне, поэтому врачи делали все возможное, чтобы снять боль. Ничего не получалось. Тогда кто-то из сотрудников клуба сказал: «Почему бы тебе не воспользоваться старым добрым способом?»

Его спросили: «Что ты имеешь в виду?» Он ответил: «Просто положи в ботинок курицу». Звучало безумно, но у меня нет предрассудков. Я пошел к местному мяснику и сказал: «Мне нужен кусок курицы, но очень маленький. Я положу его в ботинок». Он засмеялся, но я ушел домой с курицей. Я заказал новые бутсы – одну 44-го размера, другую – 42,5. Попробовал чеканить мяч. Больно, но терпимо. В итоге я играл с курицей в бутсе четыре месяца.

Я не тренировался так – мама не простила бы меня за трату еды – но перед каждой игрой ходил к мяснику. «Доброе утро, Патрис. Тебе как обычно?» – спрашивал он. Курица помогла мне играть так хорошо, что в январе 2006 года меня подписал «Манчестер Юнайтед», – цитирует 38-летнего Эвра The Player's Tribune.

29 июля Патрис официально объявил о завершении карьеры.

Пиком карьеры француза стали выступления за «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», последний клуб – «Вест Хэм».

Эвра под романтичную мелодию отшлепал цыпочку – только это и правда был кусок сырой курицы

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