16-летний вингер «Ливерпуля» Харви Эллиотт попросил прощения за резкие высказывания в адрес нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

«Я бы хотел искренне извиниться за те неприятные чувства, которые причинил тем видеороликом, гуляющим сейчас по интернету. Его сделали во время вечеринки с друзьями в частном порядке. Оно не было направлено на кого-то конкретно, но я осознаю, что мои действия были инфантильными и неразумными.

Я бы хотел подчеркнуть, что содержание видео никак не отражает то, какой я человек на самом деле или каким меня воспитали. Но я искренне прощу прощения», – написал Харви в сторис инстаграма.

Во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» Эллиотт выложил в снэпчат видео, в котором назвал форварда «шпор» Харри Кейна ****** [гребаным] тупицей.

Полузащитик перешел в мерсисайдский клуб 28 июля из «Фулхэма», сумма сделки оценивается примерно в 9,8 млн евро. Эллиотт заявил, что с детства болел за «красных».

Харви – самый молодой футболист, игравший в Премьер-лиге. В матче «Фулхэма» с «Вулверхэмптоном» в мае 2019-го он вышел на замену в возрасте 16 лет и 30 дней.

Игрок «Краснодара-2» назвал соперника «чуркой». Ему грозит бан минимум на 5 матчей

Качай приложение Eurosport для iOS или Android