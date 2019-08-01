«Арсенал» все-таки закрыл сделку с «Лиллем» по покупке форварда Николя Пепе. Лондонцы вели игрока весь июль, но окончательно о трансфере объявили только сейчас.

За ивуарийца, которого Transfermarkt оценивает в 65 млн евро, «канониры» выложили 79 млн в евровалюте и подписали с игроком контракт на 5 лет.

В новом клубе Пепе будет играть под 19-м номером.

Предыдущий трансферный рекорд лондонцев принадлежал Пьер-Эмерику Обамеянгу, за трансфер которого из «Боруссии» в сезоне-2017/18 заплатили 63,75 млн евро.

Кроме Пепе, за лето «Арсенал» приобрел еще двух игроков (Вильяма Салиба из «Сент-Этьена» за 30 млн евро и Габриэла Мартинелли из «Итуано» за 6,7 млн), а еще взял в аренду у «Реала» Дани Себальоса.

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