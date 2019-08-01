Атакующий полузащитник «Сити» Лерой Сане все-таки может сменить клуб этим летом. Главным претендентом на игрока называют «Баварию», и немец согласен в нее перейти, сообщает Kicker.

Сумма трансфера составит 100 миллионов евро, так как первое официальное предложение мюнхенцев в размере 80 млн евро «горожане», по данным Mirror, отклонили.

Мнение Пепа Гвардиолы по трансферу привел Transfermarkt: «Если Сане хочет уйти, то может сделать это».

Планируется, что с Сане подпишет контракт на 4-5 лет, а также станет самым высокооплачиваемым игроком команды с окладом в 20 млн евро в год.

Трансферная стоимость Сане по оценке Transfermarkt – 100 млн евро.

Возможно, причиной трансфера стал конфликт молодого немца с Пепом Гвардиолой.

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