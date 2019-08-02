«Сити» врывается в сезон только с одним новичком. У Гвардиолы есть причины не тратить

Чисто технически «Сити» купил этим летом трех игроков, но из реальных новичков к ним можно отнести лишь опорника Родри. Левый защитник Анхелино вернулся из двухгодичной ссылки в Эредивизи – клуб впечатлился его прогрессом в «ПСВ» и активировал опцию обратного выкупа. Американский вратарь Зак Стеффен был приобретен еще зимой, но формально присоединился к «Сити» лишь сейчас. О важности Стеффена говорит тот факт, что «горожане уже скинули его в аренду немецкой «Фортуне».

Даже если учитывать Анхелино и Стеффена, «Сити» потратил на новых игроков лишь 90 миллионов евро. Крайне скромно как для шейхов, так и на фоне всемирной истерии на рынке. Больше «Сити» спустили сразу 11 клубов из чемпионатов топ-5: там не только гранды, но и команды уровня Лиги Европы. Интенсивнее сорит деньгами даже вернувшаяся в АПЛ «Астон Вилла».

Траты на новичков этим летом «Реал» 303 млн евро «Атлетико» 243 млн «Барселона» 237 млн «Ювентус» 151,5 млн «Астон Вилла» 148 млн «Боруссия Дортмунд» 127,5 млн «Севилья» 124 млн «Бавария» 118 млн «Арсенал» 116 млн «Рома» 98 млн «Наполи» 90 млн «Манчестер Сити» 90 млн

Главное, что нужно знать о трансферной диете «Сити» – она продолжается уже не первый год. Прошлым летом клуб купил пятерых игроков, но хотя бы один матч за команду провел только Рияд Марез. На него шейхи потратили 67 млн евро, а общие траты уступали даже кампании-2019.

Основное объяснение тоже не меняется. Во-первых, «Сити» мощно вложился в новичков в сезоне-2017/18. Тогда клуб выложил больше 300 миллионов евро и сформировал половину будущего состава. Даже символично, что больше всего минут в прошлом сезоне отбегали Эдерсон, Лапорт, Силва и Уокер – игроки, которые присоединились к «Сити» либо летом-2017, либо зимой-2018. На каждого из них Гвардиола делает реальную ставку.

Во-вторых, «Сити» уже прошел этап перестройки и решил проблему возрастного состава. Она просто требовала инвестиций – теперь вкладываться незачем. У Гвардиолы полно игроков, которые либо находятся на пике карьеры, либо только приближаются к нему. Команда сформирована и может доминировать ближайшие несколько лет.

В-третьих, клуб все-таки вынужден обращать внимание на слухи и соблюдать ФФП. Чтобы не перекладывать часть зарплат сотрудников в бюджет дочерних клубов (одна из идей «Сити» по обходу правил), нужны жесткие ограничения на рынке. Гвардиола поддерживает новый стиль – по крайней мере, на словах.

Это не означает, что «Сити» обойдется без покупок до трансферного дедлайна в АПЛ – «горожане» работают над приобретением Жоау Канселу из «Ювентуса». Но тут показательно общее поведение клуба и его сотрудников. Только на прошлой неделе Гвардиола допустил вариант, при котором «Сити» не купит вообще никого.

«Мне нравится те ребята, с которыми я работаю сейчас. Эта команда действительно хороша. Может быть, мы никого не купим. Может быть, мы купим одного или полтора игрока. Если у нас получится – кого-нибудь подпишем. Если не получится – мы проживем и без новичков», – пояснил Пеп.

Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити»Getty Images

Важно, что Гвардиола понимает руководство, которое больше не хочет переплачивать. Зимой-2018 «Сити» был близок к покупке Алексиса Санчеса и даже согласовал с «Арсеналом» сумму отступных. Когда чилийцу поступило более выгодное предложение из «Юнайтед», «горожане» отказались улучшать условия личного контракта. В клубе опасались, что оклад Санчеса приведет к бунту и заставит других пересмотреть свою зарплату. Отчасти из-за этого «МЮ» до сих пор не может продлить Давида де Хеа.

Уже этим летом «Сити» вышел из переговоров по Харри Магуайру – «Лестер» запросил за свою звезду больше 90 миллионов евро. Это тоже весьма показательно: после ухода Венсана Компани «горожане» нуждались в Магуайре – они остались лишь с тремя центральными защитниками. Снова не проблема для клуба и Пепа.

«Вероятность покупки защитника еще есть, но я не знаю, по карману ли нам это. У нас уже есть трое хороших центральных защитников. Вдобавок, на этой позиции может сыграть Фернандиньо. Давайте посмотрим, что произойдет, но сейчас я могу сказать, что доволен игроками», – отмечал Гвардиола.

Подобных примеров с Фернандиньо в «Сити» и правда полно. Благодаря внутренним резервам есть шанс, что команда станет даже сильнее. Тот же Ферна прекрасно понимает требования Пепа к центральным защитникам. Он уже играл там в трех последних сезонах. Недостаток мощи бразильца легко компенсировать прессингом – «Сити» в принципе редко подпускает соперника к своей трети поля. Качества Фернандиньо с мячом, наоборот, лишь помогут команде в атаке.

Камбэк Анхелино – из схожей серии. Из-за травм Менди и ухода Делфа у команды остался лишь один левый защитник – непрофильный Зинченко. С возвращением Анхелино у украинца появился достойный сменщик и хоть какая-то альтернатива. Для помешанного на тактике Пепа это тоже плюс: если Зинченко привык смещаться в центр, то Анхелино вскрывает фланг.

В полузащите тоже порядок, даже со скидкой на перевод Фернандиньо. Во-первых, заменить бразильца в опорной может не только Родри, но и подросший в этой роли Гюндоган – его контракт истекает следующим летом, но клуб рассчитывает убедить немца по ходу сезона. Во-вторых, больше игрового времени получит молодой Фоден. Гвардиола доверял ему еще в важных весенних матчах, когда у «Сити» не было права на ошибку. Судя по комментариям Пепа, сейчас у тинейджера еще больше шансов.

«Я много раз это говорил, но, возможно, не говорил ему лично: Фил – самый талантливый игрок, которого я когда-либо видел как футболист или тренер. Он может стать одним из лучших игроков – и не только в Англии. Он заслуживает играть постоянно, но знает, какую команду представляет и какие у него конкуренты. Но он знает, что я ценю его», – говорил Пеп.

Причина, по которой Фоден может расстроиться, тоже приятна. После двух травм и рецидивов вернулся Де Брёйне. В прошлом сезоне бельгиец отработал меньше тысячи минут в АПЛ и не сыграл ни одного матча в ЛЧ. Даже без Кевина «Сити» приблизился к рекордам космического сезона-2017/18, но Гвардиола уверен – с ним команда будет еще увереннее. Судя по предсезонке, КДБ в шикарной форме.

Фил Фоден, «Манчестер Сити»Getty Images

«Этим летом он неподражаем. В прошлом сезоне его мучили травмы, нам очень его не хватало. Да, мы были хороши без и него, но с ним мы еще сильнее. Перед прошлым сезоном у него почти не было каникул, сейчас он подольше отдохнул и вернулся в том же состоянии, что и два года назад. Надеюсь, он сохранит свой уровень. В нем он просто невероятен», – доказывал Гвардиола.

Повод для оптимизма есть и в атаке – Кубок Америки прекрасно отыграл Габи Жезус. В прошлом сезоне бразилец пугающе часто порол. Партнеры создали ему 23 явных момента в АПЛ, Габи реализовал только пять из них. Реализация в 21,8% не дотягивает до средних показателей (они колеблются от 40 до 50 процентов), но даже в этом есть свой плюс: невезение с Жезусом должно прекратиться. Как показала Копа, дело точно не в мастерстве.

Скорее всего, Габи пропустит начало сезона (слишком поздно вернется из отпуска), но его перспективы точно помогут команде в процессе. Грубо говоря, Гвардиола сможет выбирать между двумя классными нападающим. В прошлой кампании у Пепа не было такой роскоши – все ключевые матчи отыграл Агуэро. Если невезение снова не вмешается в реализацию Жезуса, Гвардиола получит дополнительную опцию впереди.

Все вышеперечисленное подводит к более глобальному выводу: «Сити» отошел от модели, которая 10 лет назад сломала трансферный рынок и установила там новый порядок цен. Команда меняется даже без серьезных инвестиций – клуб выздоравливает в финансовом плане, но при этом становится еще мощнее в чисто игровом.

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