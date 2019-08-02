Eurosport
«Сити» врывается в сезон только с одним новичком. У Гвардиолы есть причины не тратить
Продумано все.
Чисто технически «Сити» купил этим летом трех игроков, но из реальных новичков к ним можно отнести лишь опорника Родри. Левый защитник Анхелино вернулся из двухгодичной ссылки в Эредивизи – клуб впечатлился его прогрессом в «ПСВ» и активировал опцию обратного выкупа. Американский вратарь Зак Стеффен был приобретен еще зимой, но формально присоединился к «Сити» лишь сейчас. О важности Стеффена говорит тот факт, что «горожане уже скинули его в аренду немецкой «Фортуне».
Даже если учитывать Анхелино и Стеффена, «Сити» потратил на новых игроков лишь 90 миллионов евро. Крайне скромно как для шейхов, так и на фоне всемирной истерии на рынке. Больше «Сити» спустили сразу 11 клубов из чемпионатов топ-5: там не только гранды, но и команды уровня Лиги Европы. Интенсивнее сорит деньгами даже вернувшаяся в АПЛ «Астон Вилла».
|Траты на новичков этим летом
|«Реал»
|303 млн евро
|«Атлетико»
|243 млн
|«Барселона»
|237 млн
|«Ювентус»
|151,5 млн
|«Астон Вилла»
|148 млн
|«Боруссия Дортмунд»
|127,5 млн
|«Севилья»
|124 млн
|«Бавария»
|118 млн
|«Арсенал»
|116 млн
|«Рома»
|98 млн
|«Наполи»
|90 млн
|«Манчестер Сити»
|90 млн
Главное, что нужно знать о трансферной диете «Сити» – она продолжается уже не первый год. Прошлым летом клуб купил пятерых игроков, но хотя бы один матч за команду провел только Рияд Марез. На него шейхи потратили 67 млн евро, а общие траты уступали даже кампании-2019.
Основное объяснение тоже не меняется. Во-первых, «Сити» мощно вложился в новичков в сезоне-2017/18. Тогда клуб выложил больше 300 миллионов евро и сформировал половину будущего состава. Даже символично, что больше всего минут в прошлом сезоне отбегали Эдерсон, Лапорт, Силва и Уокер – игроки, которые присоединились к «Сити» либо летом-2017, либо зимой-2018. На каждого из них Гвардиола делает реальную ставку.
Во-вторых, «Сити» уже прошел этап перестройки и решил проблему возрастного состава. Она просто требовала инвестиций – теперь вкладываться незачем. У Гвардиолы полно игроков, которые либо находятся на пике карьеры, либо только приближаются к нему. Команда сформирована и может доминировать ближайшие несколько лет.
В-третьих, клуб все-таки вынужден обращать внимание на слухи и соблюдать ФФП. Чтобы не перекладывать часть зарплат сотрудников в бюджет дочерних клубов (одна из идей «Сити» по обходу правил), нужны жесткие ограничения на рынке. Гвардиола поддерживает новый стиль – по крайней мере, на словах.
Это не означает, что «Сити» обойдется без покупок до трансферного дедлайна в АПЛ – «горожане» работают над приобретением Жоау Канселу из «Ювентуса». Но тут показательно общее поведение клуба и его сотрудников. Только на прошлой неделе Гвардиола допустил вариант, при котором «Сити» не купит вообще никого.
«Мне нравится те ребята, с которыми я работаю сейчас. Эта команда действительно хороша. Может быть, мы никого не купим. Может быть, мы купим одного или полтора игрока. Если у нас получится – кого-нибудь подпишем. Если не получится – мы проживем и без новичков», – пояснил Пеп.
Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити»Getty Images
Важно, что Гвардиола понимает руководство, которое больше не хочет переплачивать. Зимой-2018 «Сити» был близок к покупке Алексиса Санчеса и даже согласовал с «Арсеналом» сумму отступных. Когда чилийцу поступило более выгодное предложение из «Юнайтед», «горожане» отказались улучшать условия личного контракта. В клубе опасались, что оклад Санчеса приведет к бунту и заставит других пересмотреть свою зарплату. Отчасти из-за этого «МЮ» до сих пор не может продлить Давида де Хеа.
Уже этим летом «Сити» вышел из переговоров по Харри Магуайру – «Лестер» запросил за свою звезду больше 90 миллионов евро. Это тоже весьма показательно: после ухода Венсана Компани «горожане» нуждались в Магуайре – они остались лишь с тремя центральными защитниками. Снова не проблема для клуба и Пепа.
«Вероятность покупки защитника еще есть, но я не знаю, по карману ли нам это. У нас уже есть трое хороших центральных защитников. Вдобавок, на этой позиции может сыграть Фернандиньо. Давайте посмотрим, что произойдет, но сейчас я могу сказать, что доволен игроками», – отмечал Гвардиола.
Подобных примеров с Фернандиньо в «Сити» и правда полно. Благодаря внутренним резервам есть шанс, что команда станет даже сильнее. Тот же Ферна прекрасно понимает требования Пепа к центральным защитникам. Он уже играл там в трех последних сезонах. Недостаток мощи бразильца легко компенсировать прессингом – «Сити» в принципе редко подпускает соперника к своей трети поля. Качества Фернандиньо с мячом, наоборот, лишь помогут команде в атаке.
Камбэк Анхелино – из схожей серии. Из-за травм Менди и ухода Делфа у команды остался лишь один левый защитник – непрофильный Зинченко. С возвращением Анхелино у украинца появился достойный сменщик и хоть какая-то альтернатива. Для помешанного на тактике Пепа это тоже плюс: если Зинченко привык смещаться в центр, то Анхелино вскрывает фланг.
В полузащите тоже порядок, даже со скидкой на перевод Фернандиньо. Во-первых, заменить бразильца в опорной может не только Родри, но и подросший в этой роли Гюндоган – его контракт истекает следующим летом, но клуб рассчитывает убедить немца по ходу сезона. Во-вторых, больше игрового времени получит молодой Фоден. Гвардиола доверял ему еще в важных весенних матчах, когда у «Сити» не было права на ошибку. Судя по комментариям Пепа, сейчас у тинейджера еще больше шансов.
«Я много раз это говорил, но, возможно, не говорил ему лично: Фил – самый талантливый игрок, которого я когда-либо видел как футболист или тренер. Он может стать одним из лучших игроков – и не только в Англии. Он заслуживает играть постоянно, но знает, какую команду представляет и какие у него конкуренты. Но он знает, что я ценю его», – говорил Пеп.
Причина, по которой Фоден может расстроиться, тоже приятна. После двух травм и рецидивов вернулся Де Брёйне. В прошлом сезоне бельгиец отработал меньше тысячи минут в АПЛ и не сыграл ни одного матча в ЛЧ. Даже без Кевина «Сити» приблизился к рекордам космического сезона-2017/18, но Гвардиола уверен – с ним команда будет еще увереннее. Судя по предсезонке, КДБ в шикарной форме.
Фил Фоден, «Манчестер Сити»Getty Images
«Этим летом он неподражаем. В прошлом сезоне его мучили травмы, нам очень его не хватало. Да, мы были хороши без и него, но с ним мы еще сильнее. Перед прошлым сезоном у него почти не было каникул, сейчас он подольше отдохнул и вернулся в том же состоянии, что и два года назад. Надеюсь, он сохранит свой уровень. В нем он просто невероятен», – доказывал Гвардиола.
Повод для оптимизма есть и в атаке – Кубок Америки прекрасно отыграл Габи Жезус. В прошлом сезоне бразилец пугающе часто порол. Партнеры создали ему 23 явных момента в АПЛ, Габи реализовал только пять из них. Реализация в 21,8% не дотягивает до средних показателей (они колеблются от 40 до 50 процентов), но даже в этом есть свой плюс: невезение с Жезусом должно прекратиться. Как показала Копа, дело точно не в мастерстве.
Скорее всего, Габи пропустит начало сезона (слишком поздно вернется из отпуска), но его перспективы точно помогут команде в процессе. Грубо говоря, Гвардиола сможет выбирать между двумя классными нападающим. В прошлой кампании у Пепа не было такой роскоши – все ключевые матчи отыграл Агуэро. Если невезение снова не вмешается в реализацию Жезуса, Гвардиола получит дополнительную опцию впереди.
Все вышеперечисленное подводит к более глобальному выводу: «Сити» отошел от модели, которая 10 лет назад сломала трансферный рынок и установила там новый порядок цен. Команда меняется даже без серьезных инвестиций – клуб выздоравливает в финансовом плане, но при этом становится еще мощнее в чисто игровом.
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