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Manchester Evening News: «Сити» не продаст Сане «Баварии» меньше чем за 150 млн евро
И то, если игрок сам захочет уйти.
«Манчестер Сити» готов расстаться с немецким полузащитником Лероем Сане только за крайне большую сумму.
Интересующейся игроком «Баварии» будет выставлен ценник в районе 150-160 млн евро. При этом «горожане» не хотят продавать Сане, но готовы к сделке, если игрок сам изъявит желание покинуть клуб, чего пока не произошло, сообщает Manchester Evening News.
- Сообщалось, что «Бавария» сделала официальное предложение о трансфере Сане.
- По информации Bild, мюнхенцы предложили 100 млн евро.
- Сане забил 10 мячей и сделал 11 асисстов в АПЛ-2018/19.
Сане может больше не сыграть за «Сити». Он опять поругался с Гвардиолой, и им интересуется «Бавария»
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