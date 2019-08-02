«Манчестер Сити» готов расстаться с немецким полузащитником Лероем Сане только за крайне большую сумму.

Интересующейся игроком «Баварии» будет выставлен ценник в районе 150-160 млн евро. При этом «горожане» не хотят продавать Сане, но готовы к сделке, если игрок сам изъявит желание покинуть клуб, чего пока не произошло, сообщает Manchester Evening News.

Сообщалось, что «Бавария» сделала официальное предложение о трансфере Сане.

По информации Bild, мюнхенцы предложили 100 млн евро.

Сане забил 10 мячей и сделал 11 асисстов в АПЛ-2018/19.

Сане может больше не сыграть за «Сити». Он опять поругался с Гвардиолой, и им интересуется «Бавария»

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