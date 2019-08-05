«Манчестер Юнайтед» объявил о покупке защитника «Лестера» и сборной Англии Харри Магуайра. 26-летний англичанин обошелся манкам в 87 млн евро и стал самым дорогим защитником в истории.

Контракт с Харри заключен на 6 лет. Ожидается, что 26-летний защитник будет получать около 9 млн евро за сезон.

Ранее самым дорогим защитником в мире был Вирджил ван Дейк – в 2018-м «Саутгемптон» выручил за него 75 млн евро.

В 2017-м «Лестер» купил Харри у «Халла» за 13,7 млн евро.

Вместе со сборной Англии Магуайр занял четвертое место на ЧМ-2018.

Магуайр слабее Ван Дейка, но нужен «МЮ» даже за 90 млн. Плитоголовый круче любого защитника Сульшера

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