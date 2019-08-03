Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп недоволен ранним стартом чемпионата Англии.

«Я разговаривал с Карло Анчелотти. В Серии А тоже 20 команд, но сезон начинается лишь 24 августа. Калиду Кулибали играл с Мане на Кубке африканских наций. У него четыре недели отпуска, он пока еще даже не собирается возвращаться.

Я не знаю, почему мы начинаем так рано. АПЛ – замечательный продукт, но это не имеет смысла. Я люблю футбол. С моей точки зрения, мы можем играть каждую неделю, но кто-то должен думать об игроках, а никто этим не занимается», – цитирует Клоппа BBC.

Первый матч в АПЛ-2019/20 «Ливерпуль» сыграет против «Норвича» 9 августа.

Английский сезон откроется еще раньше – 4 августа в матче за Суперкубок Англии «красные» сыграют с «Манчестер Сити».

Ранее Клопп усомнился в целесообразности проведения Суперкубка страны.

Клопп: «Если Суперкубок Англии ничего не значит, почему бы его не отменить?»

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