Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не отправился с командой в Кардифф на матч Международного Кубка чемпионов с «Миланом».

26-летний француз недоволен ситуацией по поводу возможного трансфера в «Реал», сообщил журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес Айя. Журналист утверждает, что Погба сообщил о своем решении главному тренеру «МЮ» Уле-Гуннару Сульшеру во время последней тренировки.

Ранее исполнительный директор «дьяволов» Эд Вудворд заявил, что клуб не намерен продавать Поля.

В 35 матчах чемпионата Англии-2018/19 Поль Погба забил 13 мячей (9 с пенальти) и отдал 9 результативных передач.

В 2016-м Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» за 105 млн евро. На тот момент француз был самым дорогим футболистом мира.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android